Компания Samsung представила новое поколение телевизоров

Samsung Electronics провела онлайн-презентацию Unbox & Discover, на которой были представлены новые линейки телевизоров MICRO LED, Samsung Neo QLED, а также интерьерные устройства, дисплеи и саундбары 2021 года.

Технология MICRO LED была впервые продемонстрирована в 2018 году, она предотвращает выгорание светодиодов, что значительно продляет срок службы экрана. Раньше она применялась только в больших модульных устройствах, которые требовали профессиональной установки. Этой весной корейский производитель начнет поставлять первые модели для домашнего использования.

Телевизоры линейки Neo QLED ко всему прочему позиционируются как геймерские, Samsung являтся официальными партнером Xbox Series X. В 2021 году в продажу поступят модели Samsung Neo QLED 8K (QN800A и QN900A) с диагональю 65, 75 и 85 дюймов.

Кроме того, была показана линейка звуковых панелей 2021 Q Series. По заверениям производителя, саундбар Q950A стал первым в отрасли, поддерживающим 11.1.4-канальный звук.