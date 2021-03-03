У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Компания Samsung представила новое поколение телевизоров

Текст:   Богдан Бобров
03.03.2021,  
16:28
Фото: Samsung Фото: Samsung
Фото: Samsung

Samsung Electronics провела онлайн-презентацию Unbox & Discover, на которой были представлены новые линейки телевизоров MICRO LED, Samsung Neo QLED, а также интерьерные устройства, дисплеи и саундбары 2021 года.

Технология MICRO LED была впервые продемонстрирована в 2018 году, она предотвращает выгорание светодиодов, что значительно продляет срок службы экрана. Раньше она применялась только в больших модульных устройствах, которые требовали профессиональной установки. Этой весной корейский производитель начнет поставлять первые модели для домашнего использования.

Первые впечатления от Outriders - уродливое дитя Division и Gears of War

Телевизоры линейки Neo QLED ко всему прочему позиционируются как геймерские, Samsung являтся официальными партнером Xbox Series X. В 2021 году в продажу поступят модели Samsung Neo QLED 8K (QN800A и QN900A) с диагональю 65, 75 и 85 дюймов.

Кроме того, была показана линейка звуковых панелей 2021 Q Series. По заверениям производителя, саундбар Q950A стал первым в отрасли, поддерживающим 11.1.4-канальный звук.

технологии
Фото: istock
"ВКонтакте" запустил долгожданную функцию 12:10
Google выпустила первую версию Android 12 19.02.2021
VR-шлем от Apple: 8K-экраны, 12 камер и стоимость свыше 220 тысяч рублей 05.02.2021