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03.03.2021 19:26
Рубрика: Спорт

Косторная отреагировала на разговоры о возвращении к Тутберидзе

Текст: Артур Нанян
Фото: Владимир Песня/РИА Новости Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Чемпионка Европы-2020 по фигурному катанию Алена Косторная заявила, что не обсуждает тему возможного перехода из группы Евгения Плющенко.

Косторная оказалась не готова к соперничеству в финале Кубка России

Ранее в прессе появилась информация, что Косторная рассматривает вариант возвращения в группу Этери Тутберидзе. "Я просто не обсуждаю эту тему", - приводит слова Алены РИА Новости.

В нынешнем сезоне Косторная стала второй на этапе Гран-при в Москве и одном из этапов Кубка России. По итогам финала Кубка страны (заключительного отбора на первенство планеты), Алена заняла шестое место.

В прошлом сезоне Алена завоевала "золото" чемпионата Европы и финала серии Гран-при. Россиянка владеет мировыми рекордами в короткой программе (85,45 балла) и по сумме двух программ (247,59).

Спорт Фигурное катание

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