Косторная отреагировала на разговоры о возвращении к Тутберидзе

Чемпионка Европы-2020 по фигурному катанию Алена Косторная заявила, что не обсуждает тему возможного перехода из группы Евгения Плющенко.

Ранее в прессе появилась информация, что Косторная рассматривает вариант возвращения в группу Этери Тутберидзе. "Я просто не обсуждаю эту тему", - приводит слова Алены РИА Новости.

В нынешнем сезоне Косторная стала второй на этапе Гран-при в Москве и одном из этапов Кубка России. По итогам финала Кубка страны (заключительного отбора на первенство планеты), Алена заняла шестое место.

В прошлом сезоне Алена завоевала "золото" чемпионата Европы и финала серии Гран-при. Россиянка владеет мировыми рекордами в короткой программе (85,45 балла) и по сумме двух программ (247,59).