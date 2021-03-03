С 1 марта 2021 года в России вступили в силу новые санитарно-эпидемиологические правила и нормы содержания общедомовых помещений в многоквартирных домах. Согласно им, влажная уборка должна проводиться ежедневно по всем этажам, а не только по первым; влажная очистка мусоропровода - раз в неделю и раз в месяц - дезинфекция. Чистить еженедельно будут лифтовую кабину и подоконники. За чей счет будут наводить предписанный санитарными врачами порядок, рассказали "РГ" эксперты в сфере ЖКХ.

Основная цель новых гигиенических нормативов и требований - обеспечить безопасность и безвредность проживания жителей в многоквартирном доме. Никто не спорит, в условиях продолжающейся борьбы с коронавирусной инфекцией, ежедневная влажная уборка в многоквартирных домах не повредит. Более того, в разгар пандемии коронавируса в столице и так ежедневно обрабатывали дезинфицирующими средствами подъезды. Как это финансово сказалось на жителях? Как оказалось, средства изыскивали за счет сокращения расходов на текущий ремонт или других статей расхода. Однако, как рассказал "РГ" руководитель одного из районных "Жилищников", сейчас этот вариант невозможен.

"Весной дезинфицирующая обработка была необходимой и вынужденной, временной мерой, продлевали ее еженедельно, а потом отменили, - говорит представитель управляющей компании. - Сейчас регламент санитарных врачей введен на постоянной основе. Поэтому придется изыскивать средства".

Он напомнил, что в столице есть единая ставка на содержание и текущий ремонт общедомового имущества. Жители вправе ее повысить, включив дополнительные пункты, например, увеличив частоту проведения влажной уборки или оплату консьержа. И решение они должны принять на общедомовом собрании собственников. "В течении месяца будем просчитывать новые расходы на воду, моющие и дезинфицирующие средства, - рассказал собеседник. - Как определимся с цифрами, выйдем к жильцам с вопросом о поднятии тарифов. Есть еще один вопрос, согласятся ли за ту же плату работать уборщицы, выполняя больший объем задач? Если условия работы меняются, нужно менять оплату труда или искать других сотрудников".

По мнению руководителя центра "ЖКХ контроль по Московской области" Валерия Мамчура тарифы сами по себе не повысятся.

"Юридического основания компенсировать новые затраты за счет граждан, у управляющих компаний нет, - рассказал "РГ" Мамчур. - По закону на общедомовые нужды невозможно выставлять больше тариф, чем действует в регионе, если не получено одобрение жителей. Между тем, тариф остался прежний и рассчитывали его исходя из прошлых норм. Если граждане не согласятся оплачивать кратное увеличение тарифа, управляющие компании будут изыскивать средства из имеющихся бюджетов, сокращая другие статьи расходов".

Чтобы не конфликтовали жители и управляющие компании, депутат Мосгордумы Александр Козлов в конце прошлой недели направил в Роспотребнадзор РФ письмо, в нем он просит скорректировать новые нормы или приостановить действие документа. Как рассказал "РГ" Александр Козлов, все нововведения требуют обсуждения профессиональным сообществом. Обсуждать нужно механизмы изыскания средств из имеющихся бюджетов или то, насколько повышать тарифные ставки.

"Если это не сделать, новшества могут привести к конфликтам между управляющими организациями и жителями домов, - рассказывает Козлов. - Ежедневная уборка всего дома требует больших ресурсов, и оплачивать их придется собственнику. Если жители не захотят платить, то управляющая организация не сможет выполнять нормативы и ее будут штрафовать. За чей счет будут выплачивать штрафы? За счет сокращения каких-то работ в доме, то есть опять пострадают жители".

Директор АНО "Организация народного контроля" Наталья Чернышева посоветовала горожанам не отказываться от принятых санитарными врачами норм. "Нужно смотреть, насколько управляющие компании предлагают повысить тариф, - говорит "РГ" Чернышева. - И в конкретном случае просчитывать правильность этих начислений".

А пока депутаты ждут ответа на запрос, а коммунальные службы считают новые расходы, жители могут проверить, качественно ли управляющие компании выполняют свою работу и следуют ли СанПиНу. При выявленных нарушениях жаловаться нужно на "горячую линию" единой справочной службы правительства Москвы по телефону +7(495)777-77-77 или писать обращения в электронную приемную Мосжилинспекции.