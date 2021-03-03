Лукашенко отметил вклад Мишустина в укрепление союзнических отношений

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил председателя правительства России и Совета министров Союзного государства Михаила Мишустина с 55-летием. Белорусский лидер отметил, что в республике высоко ценят его личный вклад в укрепление союзнических отношений. Об этом сообщили в пресс-службе Лукашенко.

"Глава государства подчеркнул, что в Беларуси высоко ценят личный вклад Михаила Мишустина в укрепление союзнических отношений", - говорится в сообщении.

Михаил Мишустин возглавляет правительство России с 16 января 2020 года. До этого на протяжении почти 10 лет он был руководителем Федеральной налоговой службы. Мишустин также является председателем Совета министров Союзного государства - исполнительного органа этого интеграционного объединения.