Малый и средний бизнес заработали на электронных закупках 3,9 трлн рублей

Сумма закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе у самозанятых, в России в 2020 году составила 3,9 триллиона рублей. Об этом заявил исполнительный директор центра управления проектами в промышленности Минпромторга Андрей Маковлев на конференции "Электронные торговые площадки: развитие в новых условиях".

"Мы видим, что выручка и объемы работ, выполняемых малым и средним бизнесом, растут. Соответственно, растет и занятость в этих компаниях", - заявил Маковлев.

Генеральный директор рейтингового агентства "Рейтинг РА" Сергей Тищенко также отметил новые возможности, которые дают бизнесу электронные торговые площадки.

"Во время пандемии такие площадки показали устойчивость. Можно говорить о том, что речь идет о поддержке бизнеса в государственных масштабах", - пояснил Тищенко.

Всего в 2020 году в России было совершено более 7,5 миллиона закупок, что на 11,4% превысило показатели 2019-го. При этом количество коммерческих закупок выросло на 49,2%, доля госзакупок снизилась почти на 4%.

Наибольшие темпы роста показали закупки обуви и одежды (+62,7%), программного обеспечения (58%), а также бумаги, канцтоваров и офисного оборудования (27,4%).