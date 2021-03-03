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03.03.2021 15:03
Рубрика: Власть

Матвиенко заступилась за российских цветоводов

Текст: Галина Мисливская

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко просит Минфин создать равные условия для зарубежных и российских цветоводов.

Фото: Macniak / iStock
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"Через несколько дней - 8 Марта, цены на цветы кусаются, мужчины недовольны, женщины ждут много цветов", - сказала она на заседании палаты в среду. Спикер указала, что российские цветоводы находятся "в более ущербных условиях" по сравнению в зарубежными коллегами.

"У них было 10% НДС, с января прошлого года подняли до 20%. Зарубежные идут на льготных условиях в страну, что-нибудь же надо придумать", - напомнила Матвиенко и попросила замглавы Минфина Алексея Сазанова создать равные условия для российских и зарубежных поставщиков.

Представитель ведомства пояснил, что таможенная служба совместно с налоговой намерены пресечь поставки цветов через Беларусь "с пониженными ценовыми индикаторами". "Мы надеемся, что уже в этом году нам удастся стабилизировать ситуацию", - сказал Сазанов и пообещал до конца месяца представить сенаторам "дорожную карту" со сроками их принятия необходимых мер.

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