Матвиенко заступилась за российских цветоводов

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко просит Минфин создать равные условия для зарубежных и российских цветоводов.

"Через несколько дней - 8 Марта, цены на цветы кусаются, мужчины недовольны, женщины ждут много цветов", - сказала она на заседании палаты в среду. Спикер указала, что российские цветоводы находятся "в более ущербных условиях" по сравнению в зарубежными коллегами.

"У них было 10% НДС, с января прошлого года подняли до 20%. Зарубежные идут на льготных условиях в страну, что-нибудь же надо придумать", - напомнила Матвиенко и попросила замглавы Минфина Алексея Сазанова создать равные условия для российских и зарубежных поставщиков.

Представитель ведомства пояснил, что таможенная служба совместно с налоговой намерены пресечь поставки цветов через Беларусь "с пониженными ценовыми индикаторами". "Мы надеемся, что уже в этом году нам удастся стабилизировать ситуацию", - сказал Сазанов и пообещал до конца месяца представить сенаторам "дорожную карту" со сроками их принятия необходимых мер.