Медведев сенсационно проиграл в первом круге турнира в Роттердаме

Третья ракетка мира россиянин Даниил Медведев не смог выйти во второй круг турнира ATP в Роттердаме. Он проиграл в двух сетах сербу Душану Лайовичу - 6:7 (4:7), 4:6.

Из-за этого сенсационного поражения Медведев лишился возможности подняться на вторую строчку в рейтинге ATP, новая версия которого будет опубликована в начале следующей недели. В конце матча с Лайовичем россиянин был наказан штрафным очком за сломанную ракетку.

Остается добавить, что борьбу в Роттердаме продолжают Андрей Рублев и Карен Хачанов. Турнир в Нидерландах завершится 7 марта.