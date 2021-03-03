Международный салон "Комплексная безопасность" пройдет в центре "Патриот"

Авторитетный салон "Комплексная безопасность" всегда собирает много людей, как участников, так и посетителей. В условиях не снятых до сих пор ковидных ограничений, были определенные сомнения по поводу того, как и в каком формате пройдет выставка в этом году. Но сегодня интрига разрешилась.

"XIII Международный салон средств обеспечения безопасности "Комплексная безопасность-2021", организаторами которого являются МЧС и МВД России, пройдет в городе Кубинка Московской области с 12 по 16 мая", - сказано в сообщении пресс-службы МЧС России.

В ведомстве пояснили, что с 12 по 15 мая впервые основная площадка салона развернется в конгрессно-выставочном центре "Патриот". А 16 мая в рамках демонстрационной программы на полигоне Ногинского спасательного центра МЧС России пройдет международное учение по ликвидации чрезвычайных ситуаций с привлечением сил и средств федеральных органов исполнительной власти, а также представителей корпуса сил СНГ.

"В рамках научно-деловой программы салона запланировано проведение свыше 60 общественно-значимых конгрессно-выставочных мероприятий. А зрелищную часть салона дополнит "Пожарный олимп" - полоса выживания в стиле кросс-фит и всероссийский робототехнический фестиваль. Посетители салона станут зрителями финала соревнований "Человеческий фактор" и состязания за звание "Лучшая команда МЧС России по проведению авариной-спасательных работ при ликвидации ЧС на автомобильном транспорте", - сообщили в пресс-службе МЧС России.