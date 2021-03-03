Microsoft представила обновление для сервиса видеоконференций Microsoft Teams, систему дополненной реальности Mesh и другие новинки на ежегодной конференции Ignite 2021.

Самой главной новинкой презентации стала система смешанной реальности Mesh. Она работает следующим образом: если пользователь и тот, с кем он общается, физически находятся в разных помещениях, система автоматически "достраивает" изображение человека там, где его нет. Делается это с помощью специальных очков, которые нужно надеть пользователям во время конференции или работы над совместным проектом. Фактически получается аналог голограммы из фильма "Звездные войны" - там жители различных планет могли появляться друг у друга в виде проекции изображения.

В Microsoft обещают, что система смешанной реальности будет доступна на различных устройствах, а также на большинстве гарнитур виртуальной реальности, планшетах, смартфонах и ПК. Предварительная версия приложения для работы в смешанной реальности уже доступна со 2 марта.

Кроме того, теперь пользователи смогут проводить интерактивные вебинары с числом участников до 1000 человек. Обновление дает новые возможности для проведения презентаций, организации регистраций на вебинары, администрирования, а также формирование отчетности по итогам мероприятия. При необходимости подключить еще большую аудиторию, переключиться на режим трансляции "только для просмотра", который позволит охватить до 20 тысяч человек.

В сервисе видеоконференций появился "Режим докладчика". Он позволит выступающим настроить отображение видео и контента для аудитории. В ближайшее время появятся такие опции, как Standout, который показывает видеоизображение докладчика перед контентом, и Reporter, который показывает контент в виде вспомогательной визуализации над плечом докладчика. Также анонсирован режим Side-by-side, показывающий самого докладчика непосредственно рядом с контентом.

Была анонсирована функция PowerPoint Live. Она предоставит пользователям новые опции для проведения презентаций - заметки, слайды, чаты, а также список участников конференции - все это будет доступно в одном окне.

Кроме того, в программе появилось сквозное шифрование для звонков один на один. Оно повысит безопасность передачи конфиденциальной информации во время звонка через платформу Microsoft Teams (к примеру, если ИТ-администратор передает пользователю пароль). Шифрование станет доступно для коммерческих пользователей в первой половине года в режиме тестирования. В будущем планируется расширить опцию на запланированные звонки и на онлайн-собрания.