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03.03.2021 09:27
Рубрика: Общество

Михаил Мурашко рассказал, как избежать третьей волны COVID-19

Текст: Ирина Невинная
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко призвал граждан носить защитные маски и соблюдать другие меры безопасности. Чтобы избежать третьей волны пандемии, необходимо позаботиться о формирования популяционного иммунитета к новому коронавирусу, а для этого пройти вакцинацию, - считает он.

Но пока популяционный иммунитет не создан, актуальными остаются проверенные профилактические меры. Об этом министр напомнил сегодня во время своей рабочей поездки в Новосибирск.

Фото: AFP/HAZEM BADER
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Мурашко отметил, что эпидемическая ситуация в стране зависит и от правильного поведения граждан. "Мы хотели бы, чтобы граждане понимали всю меру ответственности", - подчеркнул министр.

"Самое главное для того, чтобы не просто ждать третью волну, а чтобы избежать, нужно выполнять комплекс мероприятий, проводить вакцинопрофилактику, - цитирует Михаила Мурашко ТАСС. - И пока не сформирован полностью популяционный иммунитет, необходимо соблюдать меры дистанцирования, ношение масок, выполнять все меры, которые регламентированы министерством здравоохранения, Роспотребнадзором".

Глава Минздрава напомнил, что наиболее тяжело коронавирус переносят лица старше 60 лет, поэтому они нуждаются в дополнительной защите и приоритетной вакцинации. Ранее Минздрав внес эту категорию в перечень лиц, которым прививка против COVID-19 проводится в первоочередном порядке.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Пандемия коронавируса COVID-19

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