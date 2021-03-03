Минфин более чем в три раза увеличит покупки иностранной валюты

Российский Минфин с 5 марта по 6 апреля купит в резервы иностранной валюты по бюджетному правилу на 148,1 млрд рублей, сообщило ведомство. Это более чем трекратный рост уровня покупок по сравнению с предыдущим месяцем.

Таким образом, ежедневный объем закупок иностранной валюты Минфином в резервы составит с 5 марта по 6 апреля 6,7 млрд рублей. С 5 февраля по 4 марта покупки были заявлены в объеме 45,6 млрд рублей, ежедневно - по 2,4 млрд рублей.

Минфин вернулся к покупкам иностранной валюты по бюджетному правилу в январе 2021 года - впервые с марта 2020 года. С 15 января по 4 февраля министерство направило на эти цели 106,3 млрд рублей (по 7,1 млрд рублей в день).

Минфин покупает валюту на дополнительные поступления от нефтегазовых доходов в соответствии с бюджетным правилом, когда средняя стоимость барреля нефти российской марки Urals находится выше цены отсечения (в 2021 году - 43,3 доллара). В феврале 2021 года средняя стоимость барреля Urals составляла 61,09 доллара за баррель. Объем покупок рассчитывается по фактической разнице между реальной ценой и ценой отсечения. Когда стоимость нефти ниже цены отсечения, как это было почти весь прошлый год, Минфин продает валюту и покупает рубли для финансирования дефицита федерального бюджета.

Операции по покупке валюты на рынке для Минфина проводит Банк России.