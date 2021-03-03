Минкультуры предложило объявить 2023 год Годом музеев

Министр культуры РФ Ольга Любимова стала участником "правительственного часа" на заседании Совета Федерации и рассказала сенаторам о реализации нацпроекта "Культура".

Сегодня в России более 90 тысяч учреждений культуры, из которых 80 процентов - это региональные и муниципальные учреждения: 42 тысячи домов культуры, 41,5 тысячи библиотек, 5000 школ искусств, 3000 музеев, 637 театров и это не считая концертных организаций, зоопарков и океанариумов. В отрасли трудится свыше 700 тысяч человек. Многие учреждения культуры требуют кардинальной модернизации, но, по словам Ольги Любимовой, это не единственная проблема.

"С внедрением новых технологий расширяются информационные потоки и размывается культурная идентичность. Мы рискуем потерять связь поколений, утратить наши традиции", - предупреждает министр и добавляет, что главная задача нацпроекта - это создание условий для воспитания гармоничных и культурно образованных поколений.

Проблем, конечно, много. Например, десятилетиями не выделялись средства на поддержку детских и кукольных театров. Но в рамках нацпроекта до конца 2024 года будут отремонтированы 46 театров, а это четверть всех детских и кукольных театров страны.

Еще одно слабое место - региональные и сельские библиотеки. В течение двух лет в 73 регионах страны были созданы более 300 модульных библиотек, которые привлекли миллионы читателей всех возрастов новыми пространствами, обновляемыми фондами, интернетом и всевозможными мастер-классами. "Помолодел и кадровый состав: сейчас средний возраст библиотекаря 30-35 лет", - добавила Ольга Любимова.

Также Минкультуры России подготовило проект Постановления, который предусматривает софинансирование расходов на комплектование книжных фондов библиотек совместно с регионами. Это должно помочь сохранить библиотечные фонды.

Особое внимание - к людям с ограниченными возможностями. В 2021 году на базе Домов культуры откроются инклюзивные творческие лаборатории. Ольга Любимова подчеркнула, что большинство учреждений культуры адаптируют свои пространства и разрабатывают специальные методики, направленные на развитие творческих способностей у людей с ограниченными возможностями.

Глава культурного ведомства также рассказала о подготовке Концепции развития отечественной кинематографии до 2030 года.

"Будем поддерживать детские и семейные фильмы, дебютное кино - причем в данном случае речь идет о 100-процентной поддержке. Очень важно создавать социально-значимое кино", - подчеркнула она.

Отдельным важным направлением, по словам министра, станет возрождение государственных киностудий.

Возрождать, восстанавливать и реставрировать планируют и объекты культурного наследия. "В прошлом году, несмотря на ограничения - в некоторых регионах вводился полный запрет на проведение работ - удалось сдать 28 объектов", - сказала Ольга Любимова и добавила, что к празднованию 800-летия со дня рождения Александра Невского идут проектные и реставрационные работы еще на 10 объектах в пяти регионах.

В завершении министр обратилась к сенаторам с просьбой поддержать инициативу Минкультуры РФ и объявить 2023-й год Годом музеев и культурного наследия.

"Подобного тематического года еще не было, и его утверждение могло бы придать мощный импульс развитию музейной сферы, прежде всего, в регионах", - пояснила она.