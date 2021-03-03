Минобороны Беларуси и России подписали программу стратегического партнерства

Впервые Министерства обороны Беларуси и России подписали план стратегического партнерства на пять лет.

По данным Минобороны Беларуси, главной особенностью пятилетнего плана является то, что в 2021 году будет активно развиваться практическое взаимодействие родов войск и войск специального назначения двух стран. В плане четко определены эти подразделения сухопутных войск, военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны, сил специальных операций и воздушно-десантных войск.

С 10 по 16 сентября планируются учения "Запад-2021", их основной целью станет укрепление безопасности Союзного государства. В числе прочих задач военных ведомств России и Беларуси на учениях: отработка возможных сценариев эскалации военно-политической обстановки против условного государства, применение совместных штурмовых групп на урбанизированной территории.

План сотрудничества министерств обороны Беларуси и России очень объемный. Всего он включает более 160 мероприятий, из которых 40 процентов - это мероприятия практической направленности.