Миротворцы из России нашли в Карабахе около 25 тысяч боеприпасов

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе обезвредили около 25 тысяч боеприпасов, которые остались после военного конфликта.

Занимаются очисткой территории, жилых и промышленных объектов от смертельных "сюрпризов" специалисты Международного противоминного центра Минобороны России.

Как сообщили в военном ведомстве, сейчас от неразорвавшихся боеприпасов очищено 1,5 тысячи гектаров территории в Нагорном Карабахе.

Для поиска мин также используются роботы-саперы. Они применяются в основном на открытых равнинных территориях. В частности, беспилотные комплексы "Уран-6" помогают бойцам дистанционно обезвреживать опасные находки.

По данным Министерства обороны России, с 23 ноября прошлого года российские "голубые каски" также помогли разминировать около 500 километров дорог, более полутора тысяч домов.

Взрывоопасные предметы уничтожаются на полигоне или прямо на месте обнаружения боеприпасов.

А в это время

В МЧС России сообщили, что к настоящему моменту гуманитарное разминирование полностью завершено в трех районах Нагорного Карабаха.

"С начала декабря специалистами обследовано свыше 450 гектаров территории, обнаружено и обезврежено более 17 тысяч боеприпасов", - сообщили в пресс-службе МЧС России.

При этом в ведомстве заявили, что работа будет продолжена. Пиротехники сводной группировки МЧС продолжают работу по гуманитарному разминированию как на территории непосредственно самого Карабаха, так и на территориях Азербайджана, переданных ему по условиям соглашения о прекращении военных действий.

Сейчас саперы Ногинского спасцентра продолжают работы по очистке территории вблизи селения Афатли в Агдамском районе Азербайджана.

"Обследовано порядка 32,5 гектара, обнаружено и уничтожено почти 1200 взрывоопасных предметов, в том числе противотанковых и противопехотных мин", - говорится в сообщении пресс-службы МЧС России.

А на участке в самом Карабахе обследована площадь более 200 гектаров, обнаружено более 580 взрывоопасных предметов, в том числе артиллерийских боеприпасов и фрагментов систем залпового огня.

Подготовил Тимофей Борисов