Можно ли заставить должника в Беларуси вернуть долг россиянину?

Кошелек

"Одолжил бывшему коллеге солидную сумму, а он деньги не возвращает. Ситуация осложняется тем, что он в Минске, я в Ростове. Думал подавать в суд, тем более что расписка имеется, но не уверен, что это возымеет действие. Как быть? Андрей Черных, Ростов".

С 15 июля в Беларуси заработают новые правила взыскания долгов. Ожидается, что изменения в Закон "Об исполнительном производстве" помогут судебным исполнителям в работе, а взыскателям дадут больше возможностей вернуть свои деньги. По словам председателя Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Беларуси Светланы Любецкой, с 15 июля может быть наложен арест на денежные средства или иное имущество должника, находящееся на его банковских счетах, во вкладах (депозитах), на хранении в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях. А значит, это могут быть акции, ценные бумаги, а также электронные деньги.

- Это новшество, поскольку сейчас многие как физические, так и юридические лица пользуются электронными кошельками, - обращает внимание С. Любецкая. - Поэтому все имущество или деньги, принадлежащие должнику и хранимые им в банке, могут быть арестованы. Об этом должны знать как должники, так и взыскатели.

По новому закону может быть временно ограничено право должника - гражданина или индивидуального предпринимателя, юридических лиц, если это, допустим, руководитель или главный бухгалтер, на выезд из Беларуси. Такие меры будут предприниматься судом в порядке, установленном Гражданско-процессуальным кодексом. Поскольку это затрагивает конституционное право на свободу перемещения.

Кроме того, к должникам может быть применена такая мера, как временное ограничение права гражданина или ИП на управление мотоциклом, автомобилем или моторными маломерными судами, права на охоту. Исключение - когда использование таких средств передвижения либо орудий необходимо в связи с инвалидностью либо в качестве единственного средства получения дохода. С 15 июля такие меры могут быть предприняты непосредственно судебным исполнителем, то есть должнику не потребуется обращаться в суд. Среди дополнительных мер ограничения прав должника - гражданина или ИП - запрет на посещение игорных заведений, участие в азартных играх, в том числе виртуальных. Это решение выносит суд.