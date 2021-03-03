Мурашко: Популяционный иммунитет к COVID-19 может сформироваться к июлю

Популяционный иммунитет к коронавирусной инфекции может сформироваться в России к июлю 2021 года, считает министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Это во многом зависит от сроков массовой вакцинации, которая необходима для формирования устойчивой как индивидуальной, так и коллективной защиты от COVID-19.

"По планам поставок и по планам вакцинации мы планируем, что завершение формирования популяционного иммунитета произойдет в первом полугодии с захватом июля. В целом план сформирован, и производство вакцин на сегодняшний день развивается", - сказал Мурашко в ходе рабочей поездки в Новосибирск (цитата по ТАСС).

Общее мнение эпидемиологов - популяционный иммунитет будет обеспечен, когда иммунитет к коронавирусной инфекции будет иметь не менее 60-70% населения. Об этом, в частности, в интервью "РГ" заявил заместитель директора по науки ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Специалист отметил, что такой иммунитет формируется и у переболевших, и у вакцинированных, но, конечно, прививка предпочтительнее, поскольку заболевание тяжелое и чревато непредсказуемыми последствиями.

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщала ранее, что полное снятие противоэпидемических ограничений в стране станет возможно, когда уровень коллективного иммунитета к коронавирусу сформируется у 60% жителей страны.