МВД: Раскрыта крупная сеть распространения наркотиков через интернет

По его словам, при силовой поддержке сотрудников спецподразделения "Гром" был задержан 21 человек.
"В масштабную криминальную схему входили так называемые розничные и оптовые закладчики и перевозчики, поставляющие запрещенный товар в Московскую и Волгоградскую области, Краснодарский край, а также ряд других регионов",- отметил Владимир Колокольцев.
По его словам, продавцы наркотиков для конспирации при общении на различных площадках в Сети использовали псевдонимы.
Колокольцев рассказал, что в общей сложности полицейские изъяли более 25 килограммов наркотиков и психотропных веществ. Возбуждены уголовные дела. Все задержанные находятся под стражей.
Следствие предполагает, что шестеро задержанных являются участниками преступного сообщества. В отношении них возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 210 Уголовного кодекса РФ (Организация преступного сообщества).