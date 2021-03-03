МВД: Раскрыта крупная сеть распространения наркотиков через интернет

Полицейские раскрыли крупную сеть наркоторговцев, которые занимались продажей наркотиков через теневой сегмент сети интернет. Как сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев, выступая на итоговой коллегии МВД России, деятельность преступников пресекли оперативники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из Главного управления МВД России по Волгоградской области.

По его словам, при силовой поддержке сотрудников спецподразделения "Гром" был задержан 21 человек.

"В масштабную криминальную схему входили так называемые розничные и оптовые закладчики и перевозчики, поставляющие запрещенный товар в Московскую и Волгоградскую области, Краснодарский край, а также ряд других регионов",- отметил Владимир Колокольцев.

По его словам, продавцы наркотиков для конспирации при общении на различных площадках в Сети использовали псевдонимы.

Колокольцев рассказал, что в общей сложности полицейские изъяли более 25 килограммов наркотиков и психотропных веществ. Возбуждены уголовные дела. Все задержанные находятся под стражей.

Следствие предполагает, что шестеро задержанных являются участниками преступного сообщества. В отношении них возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 210 Уголовного кодекса РФ (Организация преступного сообщества).