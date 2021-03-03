Накануне 8 Марта мы спросили у наших читателей-мужчин, на какие безумства они шли ради любимой

Через несколько дней - Международный женский день 8 Марта. И какие бы политические смыслы ни пытались в нем искать, для многих он, прежде всего, - праздник весны и любви, а еще повод признаться в своих чувствах любимой или просто сделать комплимент прекрасной половине. Мы спросили наших читателей: на какие безумства вы шли ради любимой?

Сергей, психолог, Нижний Новгород:

- В 1984 году на военных сборах после института я ходил в самоволку за черникой для любимой жены. Мог легко получить за это наряд вне очереди. А во время учебы в аспирантуре вез ей из Москвы сюрприз - эскимо в термосе. У нас тогда в Нижнем такое мороженое не продавалось.

Владимир Семенов, инженер-строитель, Хабаровск:

- Восьмого декабря, накануне дня рождения жены Светы, проводил ее на вокзале в командировку во Владивосток. А сам прыгнул в машину и следом. А это 750 километров, зима, мороз, ночь. А тут еще машина на полпути вдруг заглохла. В этот момент я начал горько сожалеть о своем романтическом порыве. Но тут, на счастье, притормозил автомобиль. Водитель помог "растолкать" мою "японку", и до Владивостока я доехал без приключений. На вокзале, как назло, цветы не продавались. В киоске "Союзпечати" купил первую попавшуюся газету и сложил из нее лилию. С этим бумажным цветком я и встретил жену на перроне: "С днем рождения, любимая!"

Антон Демидович, педагог, Новогрудок:

- Я, тогда еще молодой байкер, сел на мотоцикл и поехал свататься из Молодечно в Новогрудок. Это примерно 220 километров в одну сторону. Трасса М-1 еще только строилась. И вот перед поворотом на поселок Негорелое милиционер остановил меня за превышение скорости. Но штраф не выписал. Попросил на память значок "Феликс Дзержинский", который был у меня на кожаной куртке… С тех пор с моей Аллой Павловной мы вместе уже 42 года.

Александр Зубко, солист оркестра Государственного академического ансамбля танца Беларуси:

- Начну с того, что в молодости я возвращался со свиданий по ночам пешком прямо через кладбище. А совсем недавнее "безумство" - выступление на белорусском радио. Дело в том, что я заикаюсь. Поэтому не знал, стоит ли соглашаться на интервью. Тогда жена мне напомнила про фильм "Король говорит!", где главный герой с заиканием стал королем Англии. В общем, я согласился. Тренировался, обдумывал текст. И интервью прошло замечательно. Я понял, что любовь многогранна! И одна ее грань - созидательная, которая делает меня лучше!

Александр Порубенко, сотрудник ГИБДД, Екатеринбург:

- Как-то летом с будущей женой Наташей катались на лодке по озеру Шарташ. И вот моя любимая решила поправить свою прическу, зацепила сережку, и она у нее прямо в воду - бульк. Уже сумерки наступили, а я все нырял, нырял и нырял... Почти два часа. И нашел!

Сергей Лавринович, зав. культурно-дендрологическим комплексом деревни Мосар, Глубокский район:

- Главное, я считаю, быть для любимой женщины крепкой опорой и во всем ее поддерживать. Моя супруга Настя мечтала о большой семье. Сегодня у нас четыре замечательные дочурки. Старшей восемь лет, младшей три недавно исполнилось. Кто-то, может, скажет, что это безумство. А мы счастливы.