На матчах плей-офф КХЛ почтят память Юрия Розанова

Все матчи Континентальной хоккейной лиги 3 марта начнутся с минуты молчания в память о комментаторе Юрии Розанове.

Континентальная хоккейная лига выразила соболезнования родным и близким комментатора "Матч ТВ" Юрия Розанова, скончавшегося 3 марта в возрасте 59 лет после болезни. В заявлении лиги говорится, что все матчи плей-офф в среду начнутся с минуты молчания.

"Континентальная хоккейная лига выражает соболезнования родным и близким Юрия Розанова. Юрий Розанов внес большой вклад в популяризацию хоккея в нашей стране. В память о Юрии Альбертовиче матчи плей-офф КХЛ 3 марта начнутся с минуты молчания", - говорится в сообщении лиги.

В среду в состоятся четыре матча первого раунда плей-офф: "Салават Юлаев" - "Трактор", "Ак Барс" - "Торпедо", "Локомотив" - "Йокерит", ЦСКА - "Спартак".

Телеканал "Матч ТВ" принял решение включить в сетку повтор матча Молодежного чемпионата мира 2014 года Россия - Канада, которую комментировал Розанов. Также памяти комментатора будет посвящена часть программы "Все на Матч!", сообщает РИА Новости.