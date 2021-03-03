Театральная жизнь оживилась. Многие зрители вернулись к любимой привычке ходить в театр. Пандемия принесла свои плюсы.

В последнее время актеры в театрах стали играть лучше - видимо за время «простоя» во время пандемии поднакопили энергию. А аплодисменты стали громче — каждый зритель аплодирует за нескольких, ведь театральные залы по-прежнему не заполнены на сто процентов. Зато есть из чего выбрать - тщательно работают над афишей. Фото: Бродвей-Москва

Каждый зритель чувствует себя при специальной рассадке, как в отдельной ложе. Теперь никто после спектакля не спешит в гардероб - стали меньше очереди. Свою программу объявила премия "Золотая маска". Так и хочется пошутить по поводу того, нужно ли на ее спектакли ходить в золотых масках? Но в театр по-прежнему одеваются красиво, это касается и масок, и перчаток. При этом все равно часто сейчас в театр не походишь, а выбор есть - и весьма приличный. Что же стоит посмотреть, чтобы не прогадать? Выбрали для вас пятерку хороших спектаклей.

"Сын" Режиссер Юрий Бутусов, РАМТ

Спектакль молодой, ему не исполнилось еще и трех месяцев. Премьера состоялась в конце октября 2020-го.

Герой спектакля - также молодой. Это история развода: страдания ребенка при расставании родителей. Казалось бы - история написана французским драматургом - Флорианом Зеллером, но почему-то она получилась очень русская. В постановке сын - гораздо старше своих родителей. Так бывает, когда старшие ведут себя, как потерянные дети. Отцу неуютно в новой семье. Мать потеряла почву под ногами, потому что осталась одна. Они - взрослые, они уже немного умеют справляться. А сын - подросток, еще не взрослый, но уже не ребенок. Он аккумулирует в себе все. Родители это понимают, но не могут услышать сына и дать то, что ему нужно.

Пятерка актеров - Александр Девятьяров, Евгений Редько, Татьяна Матюхова, Виктория Тиханская и Денис Баландин не просто играют, но еще и много танцуют, и поют. Это - режиссерский стиль Юрия Бутусова, который всегда наполняет спектакли танцем и музыкой, демонстрируя настоящий театр в хорошем смысле этого слова, с помощью и этих средств выражения.

"Ходжа Насреддин" Режиссер Тимур Бекмамбетов, Театр Наций

Главный герой пьесы вовсе даже не сам Ходжа Насреддин, а... Осел. Он же - Боевой конь и верный друг. Поскольку спектакль - кукольный, осла озвучивает Евгений Миронов. А Ходжу Насреддина - Константин Хабенский. Ходжа в постановке - хозяин. Один из двух. А Осел - как простой народ. Первый хозяин его нагружает по самые уши. Второй - Насреддин - дает ему свободу, которая, как выясняется, тот еще груз.

Спектакль - режиссерский дебют в театре Тимура Бекмамбетова. Он еще и соавтор пьесы. Работа художника-постановщика и автора кукол Анны Викторовой пробуждает воспоминания о театре Резо Габриадзе. Да и весь философский спектакль "Ходжа Насреддин" - тоже. Восточная природа Тимура Бекмамбетова проявилась в его театральном дебюте во всей своей красе. Перед нами - беседы мудрецов. "Трикстер" - так Бекмамбетов трактует своего героя Насреддина. Обманщик, плут, философ, романтик, влюбленный в свою жену Махаббат (ее озвучивает Чулпан Хаматова).

Спектакль Литвиновой - о том, что настоящие звезды уходят из нашего искусства

...Отчего ослы не летают? Хотя... Кто вам сказал? Бывает всякое. И кукольный спектакль, поставленный в жанре роуд-муви, когда Ходжа и Осел путешествуют по миру, вмещает в себя всякое. И восточные учения, и мудрость в нем накладываются на события наших дней...

"Звезда вашего периода" Режиссер Рената Литвинова, МХТ им. Чехова

В прокат сейчас вышел новый фильм Ренаты Литвиновой "Северный ветер". Но до фильма был одноименный спектакль, поставленный ею же во МХТ имени Чехова несколько лет назад. А вот сейчас, в 2021 году, у Литвиновой сразу две премьеры. Не только кино, но и театральная. И это - уже совсем другая постановка, которая называется "Звезда вашего периода". В нем сама Рената играет кинодиву Маргариту Леско. А поскольку она - кинодива по жизни, то спектакль словно является органичным продолжением существования Литвиновой. Он подчеркивает не только необычность ее жизни и творчества, но и то, что настоящие звезды уходят из нашего искусства, а пространство заполняют актрисы-однодневки. Также показано, что звезда не может существовать без поклонников - Кирилл Трубецкой так играет в спектакле Отто - помощника и режиссера Маргариты, что кажется - его роль и есть главная в спектакле.

"Между делом" Режиссер Евгений Гришковец, Театр Пушкина

Тот редкий случай, когда сам Гришковец не играет в написанной им пьесе. Главную роль исполняет Алексей Агранович, недавно назначенный худруком "Гоголь-Центра". Во втором составе - Александр Арсентьев. Пьеса написана год назад, спектакль вышел только сейчас.

Столичный благодетель решил помочь пробиться талантливой девушке из провинции. Покровитель рассказал уже о ней своим друзьям, подготовил почву для раскрутки, когда девушка пропала. Выяснилось, что она замешана в деле, связанном с наркотиками. И благодетелю действительно приходится помогать. Но не на сценах и в галереях, а... в судах и правоохранительных органах. Гришковец рассказывает о том, что его пьеса основана на реальных событиях.

В постановке также заняты Таисия Вилкова, Александра Урсуляк, Сергей Миллер и другие.

"Шахматы" Режиссер Евгений Писарев, МДМ

Несмотря на пандемию, спектакль идет каждый день с октября 2020 года. Недавно был 100-й показ. "Шахматы" - знаменитый бродвейский мюзикл, пересаженный на нашу почву, рассказывающий о противостоянии советского и американского шахматистов на фоне "холодной войны" СССР и США. На Бродвее спектакль был поставлен 35 лет назад. Роль Светланы - жены советского шахматиста тогда должна была сыграть Алла Пугачева, которая не смогла покинуть страну по политическим соображениям. Над российской постановкой мюзикла работала звездная команда: триста профессионалов из шести стран. Музыкальный руководитель - британский дирижер Джон Ригби, перевод Алексея Иващенко, художник - Николай Симонов, хореограф - Ирина Кашуба, дирижер - Евгений Загот и другие.