На Украине посчитали потери от запуска "Северного потока-2"

Украина может потерять три миллиарда долларов из-за запуска газопровода "Северный поток - 2". Об этом заявил бывший министр экономики страны и президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой.

"Все равно эти деньги утопают в "бодяжке" "Нафтогаза". Там ничего не поймешь - где у них доходы, где у них расходы. При этом народ станет беднее, поскольку власти повышают тарифы на тепло, электроэнергию, газ и другие энергетические ресурсы. И это совершенно неоправданно", - сказал Лановой в интервью НСН.

Напомним, ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что запуск газопровода может нанести экономике Украины ущерб в 1,5 миллиарда долларов в год из-за потери ресурсов и рабочих мест.