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03.03.2021 07:48
Рубрика: В мире

На Украине посчитали потери от запуска "Северного потока-2"

Текст: Алла Владимирова

Украина может потерять три миллиарда долларов из-за запуска газопровода "Северный поток - 2". Об этом заявил бывший министр экономики страны и президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Украина подготовилась к запуску "Северного потока-2"

"Все равно эти деньги утопают в "бодяжке" "Нафтогаза". Там ничего не поймешь - где у них доходы, где у них расходы. При этом народ станет беднее, поскольку власти повышают тарифы на тепло, электроэнергию, газ и другие энергетические ресурсы. И это совершенно неоправданно", - сказал Лановой в интервью НСН.

Напомним, ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что запуск газопровода может нанести экономике Украины ущерб в 1,5 миллиарда долларов в год из-за потери ресурсов и рабочих мест.

В мире экс-СССР Украина Экономика Отрасли Нефть и газ Газопровод "Северный поток-2" Отношения России и Украины

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