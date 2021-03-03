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03.03.2021 04:43
Рубрика: В мире

На всей территории Словакии введен комендантский час

С третьего марта в Словакии начнет действовать комендантский час. Данное решение было принято правительством на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации и быстрого распространения новых штаммов коронавируса.

Фото: Пресс-служба АФК "Система"/РИА новости
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Комендантский час будет действовать на всей территории республики с 20:00 до 01:00 по местному времени, пишет ТАСС. Одновременно власти запретили гражданам покидать дома с 05:00 до 20:00. Выйти на улицу можно только в магазин, к врачу или на работу. При этом с собой должны быть документы: например, справки от работодателей или удостоверения личности с указанием места жительства.

Правительство разрешило словакам совершать прогулки на свежем воздухе лишь в пределах административных границ района проживания. Вместе могут гулять проживающие совместно члены одной семьи. В республике остаются открытыми аптеки и магазины, торгующие продуктами питания и товарами первой необходимости.

Пока такие ограничительные меры будут действовать до 19 марта. По данным СМИ, если ситуация в Словакии не улучшится, то власти могут объявить в стране максимально жесткий карантин. Вплоть до остановки предприятий и закрытия границ.

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