На всей территории Словакии введен комендантский час

С третьего марта в Словакии начнет действовать комендантский час. Данное решение было принято правительством на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации и быстрого распространения новых штаммов коронавируса.

Комендантский час будет действовать на всей территории республики с 20:00 до 01:00 по местному времени, пишет ТАСС. Одновременно власти запретили гражданам покидать дома с 05:00 до 20:00. Выйти на улицу можно только в магазин, к врачу или на работу. При этом с собой должны быть документы: например, справки от работодателей или удостоверения личности с указанием места жительства.

Правительство разрешило словакам совершать прогулки на свежем воздухе лишь в пределах административных границ района проживания. Вместе могут гулять проживающие совместно члены одной семьи. В республике остаются открытыми аптеки и магазины, торгующие продуктами питания и товарами первой необходимости.

Пока такие ограничительные меры будут действовать до 19 марта. По данным СМИ, если ситуация в Словакии не улучшится, то власти могут объявить в стране максимально жесткий карантин. Вплоть до остановки предприятий и закрытия границ.