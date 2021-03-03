В Замоскворецком суде в среду прошел первый день слушаний по иску прокурора ЦАО Москвы в интересах семьи актера Алексея Баталова.

В начале заседания стало известно, что суд объединил иск о признании договора недействительным в одно производство с делом по иску Дрожжиной к Баталовой о расторжении договора пожизненного содержания. Чуть позже заседание было перенесено на 5 апреля. Как сообщила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь суда Валентина Норбах, заседание отложено для предоставления доказательств.

Как ранее корреспонденту "РГ" сообщили в Генеральной прокуратуре, по результатам проверки прокуратура в интересах Марии Баталовой направила в Замоскворецкий районный суд иск. В нем надзорное ведомство просило суд признать недействительными договоры пожизненного содержания с иждивением, заключенных с Дрожжиной, а также о применении последствий недействительности сделок.

Как напомнили в прокуратуре, по этим же фактам ранее было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Согласно материалам дела, вдова и дочь известного актера Баталова обманным путем лишились доли в четырехкомнатной квартире, мастерской актера, двух квартир, одна из которых находится в центре Москвы, а также крупной денежной суммы. В частности, было установлено, что вдова актера, действовавшая от имени дочери Марии Баталовой, подписала под влиянием обмана договоры пожизненного содержания с иждивением. Предметами этого договора стали принадлежащие дочери 1/3 доли квартиры в доме на улице Серафимовича, квартира площадью 54,7 кв. метров в 1-м Самотечном переулке и нежилое помещение - мастерская площадью 21,6 кв. метров на улице Серафимовича. На основании этих договоров Дрожжина приобрела право собственности на принадлежащие Марии Баталовой объекты недвижимости.