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03.03.2021 21:46
Рубрика: Происшествия

В интересах семьи Баталова

Начались слушания по делу об имуществе великого актера
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 46(8397)
В Замоскворецком суде в среду прошел первый день слушаний по иску прокурора ЦАО Москвы в интересах семьи актера Алексея Баталова.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В начале заседания стало известно, что суд объединил иск о признании договора недействительным в одно производство с делом по иску Дрожжиной к Баталовой о расторжении договора пожизненного содержания. Чуть позже заседание было перенесено на 5 апреля. Как сообщила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь суда Валентина Норбах, заседание отложено для предоставления доказательств.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
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Как ранее корреспонденту "РГ" сообщили в Генеральной прокуратуре, по результатам проверки прокуратура в интересах Марии Баталовой направила в Замоскворецкий районный суд иск. В нем надзорное ведомство просило суд признать недействительными договоры пожизненного содержания с иждивением, заключенных с Дрожжиной, а также о применении последствий недействительности сделок.

Как напомнили в прокуратуре, по этим же фактам ранее было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Согласно материалам дела, вдова и дочь известного актера Баталова обманным путем лишились доли в четырехкомнатной квартире, мастерской актера, двух квартир, одна из которых находится в центре Москвы, а также крупной денежной суммы. В частности, было установлено, что вдова актера, действовавшая от имени дочери Марии Баталовой, подписала под влиянием обмана договоры пожизненного содержания с иждивением. Предметами этого договора стали принадлежащие дочери 1/3 доли квартиры в доме на улице Серафимовича, квартира площадью 54,7 кв. метров в 1-м Самотечном переулке и нежилое помещение - мастерская площадью 21,6 кв. метров на улице Серафимовича. На основании этих договоров Дрожжина приобрела право собственности на принадлежащие Марии Баталовой объекты недвижимости.

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Замоскворецкий суд Москвы

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