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03.03.2021 19:29
Рубрика: Экономика

Надзор за СРО в области энергетического обследования передан Ростехнадзору

Текст: Сергей Тихонов

Функции по контролю за саморегулируемыми организациями (СРО) в области энергетических обследований и по ведению реестра их данных переданы в Ростехнадзор. Соответствующие изменения разработаны Минэкономразвития и закреплены постановлением правительства России.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Минэкономразвития оставляет за собой функцию по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию по вопросам проведения энергетических обследований.

"Каждое ведомство сможет сосредоточиться на своей основной деятельности: Минэкономразвития будет устанавливать обязательные требования, а Ростехнадзор будет проверять их соблюдение. Считаем, что именно такой подход позволит наилучшим образом сохранить баланс интересов и одновременно улучшить продуктивность деятельности самих федеральных органов исполнительной власти", - отметил директор департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии Минэкономразвития Петр Бобылев.

СРО создаются с целью контроля за качеством работ участников и осуществления помощи - финансовой или профессиональной. Например, если по какой-либо причине одна из компаний - участников СРО не может закончить заказ, его берет на себя другая фирма. Вследствие такого подхода предприятие, обладающее допуском СРО в энергетике, никогда не подведет клиента ни в качестве, ни в сроках выполнения взятых обязательств.

"Мы поднимали вопрос о контроле за энергоаудиторским бизнесом в профильном комитете Госдумы и на совещаниях в правительстве. Надеемся, что работа по контролю за СРО станет более системной и на рынке сохранятся только добросовестные саморегулируемые организации", - сказал исполнительный директор СРО-19 "Союз Энергоэффективность" Дмитрий Серебряков.

Экономика Отрасли Энергетика Правительство Ростехнадзор

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