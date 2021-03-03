Нападение на прохожих в Швеции совершил 20-летний молодой человек

В результате предполагаемого "террористического" нападения в среду, 3 марта, на юге Швеции пострадали восемь человек.

Полиция уточнила, что мужчина 20 лет напал на людей в небольшом городке Ветланд, расположенном примерно в 190 километрах к юго-востоку от Гетеборга, второго по величине города Швеции. Представитель полиции Ветланда Кристиан Юнгберг сообщил AFP, что у нападавшего было "острое оружие". По данным местных СМИ, это был нож. Два человека находятся в критическом состоянии. "Некоторые люди серьезно ранены, а некоторые легко, но никто не погиб", - заявила пресс-секретарь городской полиции Анжелика Исраэльссон Сильфвер газете Aftonbladet.

Начальник региональной полиции Малена Гранн заявила на пресс-конференции, что подозреваемый был арестован после того, как "полиция открыла огонь". Подозреваемый, чья личность не разглашается, был доставлен в больницу с ранением ноги. Полиция сначала исключила след террористов, но, спустя несколько часов сообщила о том, что дело открыто по статье "террористическое преступление". Премьер-министр Швеции Стефан Лофвен осудил "этот ужасный акт" и добавил, что шведское агентство внутренней безопасности SAPO также работает над этим делом. Как сообщил министр внутренних дел Швеции Микаэль Дамберг, мотив действий подозреваемого пока не установлен.

В Швеции спецслужбы считают террористическую угрозу высокой. За последние годы страна дважды становилась объектом террористических атак. В последней из них, в 2017 году, узбекский проситель убежища врезался в нескольких пешеходов на угнанном грузовике в Стокгольме, в результате чего пять человек погибли. В 2018 году он приговорен к пожизненному заключению. В декабре 2010 года мужчина совершил террористический акт в центре Стокгольма. В результате нападения несколько человек получили легкие ранения.