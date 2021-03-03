National Interest назвал российский танк Т-90М "монстром"

Российский танк Т-90М - это монстр, который с каждым днем становится все смертоноснее. Так охарактеризовало эту боевую машину издание The National Interest (NI), отреагировав на сообщение о том, что очередная партия этих модернизированных танков была поставлена российской армии.

Как уже писала "РГ", об отправке заказчику партии танков Т-90М "Прорыв" их производитель - "Уралвагонзавод" - сообщил первого марта. Количество переданных боевых машин, а также пункт их дальнейшего базирования - не уточнялись.

NI обращает внимание читателей на то, что Т-90М заметно быстрее и опаснее своих предшественников из этого же семейства танков. Добиться этого, в частности, удалось за счет внедрения новой системы управления огнем "Калина" со встроенным комплексом прицеливания. Т-90М может поражать цели в любое время суток, а универсальная 125-миллиметровая пушка позволяет вести огонь различными боеприпасами, в том числе управляемыми противотанковыми ракетами.

Двигатель Т-90М имеет мощность 1130 лошадиных сил вместо 840 у предшественников. При этом танк остается боеспособным даже при выходе из строя системы управления огнем или при отсутствии электропитания от бортовой сети.

Напомним, ранее то же издание признало Т-90 "экспортным хитом" - танк благодаря сочетанию мощности, эффективности, надежности и простоты в обслуживании пользуется популярностью в армиях многих стран мира.