Назван самый мощный смартфон в мире

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали рейтинг мощнейших смартфонов за февраль 2021 года. Первую строчку в нем занял IQOO7 от vivo, набравший 726939 баллов.

"Серебро" также досталось аппарату X60 Pro, также производства vivo. Он набрал 726925 баллов - всего на 14 меньше, чем лидер.

На третьем месте - Redmi K40 Pro от Xiaomi, а на четвертом - Xiaomi Mi 11. Отличительная особенность всех устройств - топовый чип Snapdragon 888.

Также в рейтинг вошли Huawei Mate 40 Pro, Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, Redmi K40, Oppo Reno5 Pro+ 5G, Redmi K30S и IQOO 5.