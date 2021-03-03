У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Назван самый мощный смартфон в мире

Текст:   Антон Благовещенский
03.03.2021,  
16:26
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали рейтинг мощнейших смартфонов за февраль 2021 года. Первую строчку в нем занял IQOO7 от vivo, набравший 726939 баллов.

"Серебро" также досталось аппарату X60 Pro, также производства vivo. Он набрал 726925 баллов - всего на 14 меньше, чем лидер.

В Россию пришел мощный смартфон Samsung дешевле 20 тысяч рублей

На третьем месте - Redmi K40 Pro от Xiaomi, а на четвертом - Xiaomi Mi 11. Отличительная особенность всех устройств - топовый чип Snapdragon 888.

Также в рейтинг вошли Huawei Mate 40 Pro, Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, Redmi K40, Oppo Reno5 Pro+ 5G, Redmi K30S и IQOO 5.

гаджеты
Фото: Samsung
Компания Samsung представила новое поколение телевизоров 16:28
Маруся научилась советовать подарки с AliExpress 18.02.2021
Apple разрабатывает стеклянные наушники 17.02.2021
смартфоны
Фото: scyther5 / iStock
Обычный человек из глубинки может создать стартап на миллионы 02.03.2021
Популярное приложение для Android оказалось очень опасным 01.03.2021
Конец элитарности. Clubhouse официально выйдет на Android 24.02.2021