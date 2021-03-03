Названа дата проведения Петербургского экономического форума

Петербургский международный экономический форум пройдет со 2 по 5 июня.

Как известно, ПМЭФ-2020 был отменен в связи с решением Всемирной организации здравоохранения объявить чрезвычайной ситуацией международного значения вспышку коронавирусной инфекции.

Но как выдающаяся международная площадка мировых политиков и экономистов Петербургский форум отсчитывает свою историю с 1997 года, а с 2006 года он проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации.

За эти годы Форум стал одним из важнейших мест встреч представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.

Ранее высказывались предположения, что ПМЭФ-21 удастся провести в очном варианте, но окончательное решение еще не принято.