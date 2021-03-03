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03.03.2021 15:23
Рубрика: Экономика

Названа максимальная стоимость дня на больничном

Текст: Михаил Загайнов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Максимальная стоимость дня на больничном составляет 2434 рубля, минимальная - 426 рублей, об этом заявила замглавы Фонда социального страхования (ФСС) Татьяна Лотоцкая в эфире НТВ.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
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"Оплата больничного листа зависит от вашего дохода за два предыдущих года. Если соответственно ваш доход был ниже минимального размера оплаты или равен ему, то будут вот эти самые 426 рублей. Если доход был выше, то соответственно и пособие будет выше ", - пояснила Лотоцкая.

Кроме зарплаты при расчете больничных выплат учитывается стаж работы. Так, при стаже свыше восьми лет выплачивается 100% от среднего заработка (не более 2434 рубля), от пяти до восьми лет - 80%, при стаже менее пяти лет - 60%.

Экономика Работа Охрана труда Правила выдачи и оплаты больничного

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