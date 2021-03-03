Новак: На рынке нефти ситуация лучше, чем год назад, но риски остаются

"Я, конечно, разделяю опасения, которые сегодня высказывались относительно сохраняющихся неопределённостей, рисков, локдаунов. В то же время, если смотреть на ситуацию, то она гораздо лучше, чем была год назад и чем была прошлой осенью. Россия, уже зарегистрировала три вакцины и сейчас идет активная вакцинация населения", - сказал он.

Министерская встреча всех участников сделки ОПЕК+, на которой будет выработана дальнейшая стратегия участников сделки по стабилизации нефтяного рынка, пройдет 4 марта. Ожидается, что по итогам заседания будет принято решение о снижении объемов сокращения.