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03.03.2021 15:33
Рубрика: Экономика

Новак: Вложения в иракские нефтяные проекты превысили 10 млрд долларов

Текст: Сергей Тихонов
Инвестиции российских нефтегазовых компаний в иракские проекты превысили 10 млрд долларов, заявил вице-премьер Александр Новак на рабочей встрече с Министром нефти Ирака Ихсаном Исмаилом. В ней также приняли участие глава Минэнерго Николай Шульгинов и президент компании "Лукойл" Вагит Алекперов. Об этом сообщается на сайте правительства России.

"Взаимодействие России и Ирака носит очень активный характер, несмотря на действующие ограничения и влияние на ситуацию пандемии коронавируса", - сказал Новак.

Фото: iStock
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По словам Николая Шульгинова, на переговорах обсуждалось расширение взаимодействия российских и иракских компаний в нефтегазовой сфере, а также снятие существующих разногласий.

Сейчас крупнейшие российские проекты в Ираке представлены компаниями "Лукойл" и "Газпром нефть". С 2014 года "Лукойл ведет промышленную добычу с месторождения "Западная Курна-2", извлекаемые запасы которого оцениваются в 13 млрд баррелей нефти. В 2016 году компания открыла месторождение Эриду - самое крупное из обнаруженных в Ираке за 20 лет (извлекаемые запасы оцениваются в 2,5 млрд баррелей). Также с 2014 года "Газпром нефть" участвует в разработке месторождение "Бадра", геологические запасы которого оцениваются в 3 млрд баррелей.

Встреча прошла в преддверии заседания ОПЕК+, на котором будет выработана дальнейшая стратегия участников сделки по стабилизации нефтяного рынка. Россия и Ирак одни из крупнейших и активных участников альянса. Ожидается, что по итогам заседания будет принято решение о снижении объемов сокращения.

Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Вице-премьеры Правительство Минэнерго Компании Нефть и газ ЛУКОЙЛ

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