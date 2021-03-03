Новости

Соцсети удалили 451 материал с призывами к суициду 23:27
Белый дом приостановил передачу земли индейцев крупной сырьевой компании 23:23
Слуцкий: Санкции США направлены на сдерживание ОПК и науки России 23:05
ВОЗ сообщила о росте заболеваемости коронавирусом в Европе 22:56
Директор ФБР дал показания в сенате об осаде Капитолия 6 января 22:50
Метро продлят на 20 километров от МКАД 22:37
В Калифорнии 15 человек погибли в крупной автомобильной катастрофе 22:25
Саркози намерен обратиться в ЕСПЧ в связи с вынесенным ему приговором 22:10
Правящая партия Германии выступила за облегчение визового режима с Россией 22:01
Лукашенко предложил использовать белорусские базы для российских ВВС 21:57
В Британии оштрафовали женщин, красивших волосы на парковке во время локдауна 21:45
Бастрыкин поручил проверить опасные для детей ролики в соцсетях 21:37
Постпред РФ в ЕС: Санкции загоняют наши отношения с ЕС загоняют в тупик 21:33
В Москве ухудшится погода: похолодает, пойдет снег и усилится ветер 21:26
Февраль: убытки нашего кино составили 156 млн рублей 21:23
Австрия ведет переговоры с Россией о покупке и производстве "Спутник V" 21:15
Евгений Пригожин предложил полмиллиона долларов за поимку Ходорковского 21:09
Опубликовано видео банды из Подольска, заставлявшей бомжей попрошайничать 21:08
Власти Москвы предупредили родителей школьников об опасных роликах TikTok 20:59
РФС может уволить монтажера за подмену картинки матча "Динамо" - "Спартак" 20:57
В Австрии после вакцинации препаратом Pfizer-BioNTech скончался 41 человек 20:52
Под Тверью завели дело о пожаре в интернате с двумя погибшими 20:46
Россияне чаще других пользователей сталкиваются со шпионским ПО 20:29
Бизнесмен Пригожин объяснил, почему его преследует ФБР 20:24
Новый Mitsubishi Pajero Sport для РФ представлен официально, названы цены 20:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
02.03.2021 22:44
Рубрика: Экономика

Дачники получили право заказывать комплексные кадастровые работы

Российская газета - Неделя № 45(8396)
С 23 марта вступает в силу закон, разрешающий садоводческим товариществам инициировать проведение комплексных кадастровых работ.
Теперь кадастровые работы могут стать дешевле. Фото: Photoxpress Теперь кадастровые работы могут стать дешевле. Фото: Photoxpress
Теперь кадастровые работы могут стать дешевле. Фото: Photoxpress

Пока такие работы могут заказать только местные или региональные власти. Делают они это редко и только когда нужно, например, согласовать строительство крупного объекта.

Что диктуют новые санитарно-эпидемиологические требования к жилью

Обычные кадастровые работы в 10 раз дороже. Их цена за участок в шесть соток составляет около 10-15 тысяч рублей, в то время как средняя стоимость комплексных работ в расчете на один участок - 1200 рублей.

Экономика Недвижимость Земля Власть Работа власти Внутренняя политика

Главное сегодня

Путин дал поручения по развитию угольной отрасли. Главное
Бастрыкин поручил проверить опасные для детей ролики в соцсетях
Опубликованы проекты расписания ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году
Рогозин: Украденные на Байконуре детали являются собственностью Казахстана
В Совфеде отреагировали на новые санкции Евросоюза
Март введет новые правила для машин во дворах, дач и карты "Мир"
Появились новые угрозы при покупке квартир