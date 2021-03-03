С 23 марта вступает в силу закон, разрешающий садоводческим товариществам инициировать проведение комплексных кадастровых работ.

Пока такие работы могут заказать только местные или региональные власти. Делают они это редко и только когда нужно, например, согласовать строительство крупного объекта.

Обычные кадастровые работы в 10 раз дороже. Их цена за участок в шесть соток составляет около 10-15 тысяч рублей, в то время как средняя стоимость комплексных работ в расчете на один участок - 1200 рублей.