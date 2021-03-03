Нурмагомедов станет секундантом Махачева на турнире UFC

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов будет находиться в углу Ислама Махачева во время его поединка на турнире UFC 259, который пройдет в ночь на воскресенье в Лас-Вегасе.

В предстоящие выходные в Лас-Вегасе пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 259, одним из главных событий которого станет бой за титул чемпиона в легчайшем весе между обладателем пояса россиянином Петром Яном и американцем Алджамейном Стерлингом.

В карде турнира значатся еще два поединка с участием российских бойцов - Ислама Махачева и Аскара Аскарова.

Соперником Махачева, на счету которого 18 побед в 19 боях ММА, станет американец Дрю Добер. Ранее Нурмагомедов отметил, что Махачев в этом году должен завоевать титул, которым владеет сейчас сам.