Пандемия коронавируса дала толчок развитию ИТ-сектора во всем мире.

Каждый год в мире появляются десятки миллионеров, которые начинали с голой идеи, без денег и связей. Фото: scyther5 / iStock

Котировки акций технологических компаний бьют рекорды, несмотря на замедление экономики. Молодые ребята, создающие свой ИТ-бизнес, становятся миллиардерами, приходя на рынок лишь с одной хорошей идеей и без рубля в кармане. Но как долго продлится бум высоких технологий? Может ли обычный человек из глубинки создать свой стартап и стать миллионером? В какое будущее приведет нас новая "цифровая лихорадка"? Об этом мы поговорили с независимым экспертом в сфере ИТ, замдиректора Южного IT-парка Станиславом Саввой.

- Статистика утверждает, что только каждый десятый ИТ-проект переживает первый год работы, половина из оставшихся - второй и так далее. То есть реально успешных примеров - всего несколько на сотню. Почему при таких цифрах в мире сегодня настоящий бум ИТ-проектов?

- Основная задача стартапа - найти важную проблему и предложить самый дешевый и удобный способ ее решения. Соответственно, такие компании работают в условиях крайней неопределенности и очень высокого риска. Так что это нормально, в нашей сфере закрытие не означает неудачу. Это практически необходимый этап в поиске удачной бизнес-идеи, его проходят практически все бизнесмены, причем по много раз. Важнее вовремя понять, что идея "не зайдет".

Это вообще самая распространенная ошибка новичков: они не проверяют свои гипотезы на "живых людях" и не хотят менять свою прекрасную, как им кажется, идею. Могут потратить у себя в студии уйму времени и денег на совершенствование продукта, который никому не нужен, и в итоге разориться без реальных покупателей.

Многие суперуспешные проекты создавались на домашнем ноутбуке или в отцовском гараже

Но при этом нет ни одного другого бизнеса, где можно создать компанию на миллиард долларов, имея только одну хорошую идею. В отличие от традиционного большого бизнеса типа фабрики или фермы здесь вам не нужен огромный первоначальный капитал, земля или какие-то средства производства. Многие суперуспешные проекты создавались на домашнем ноутбуке или в отцовском гараже.

А еще в ИТ огромные возможности для масштабирования. Чтобы в два раза увеличить производство кроссовок, например, вам нужно построить в два раза больше цехов, закупать в два раза больше сырья, нанять новых людей и так далее. В случае с ИТ-проектом нужно только создать действующую модель бизнеса, когда вы решаете проблему клиента, чтобы стоимость этого решения была выше стоимости привлечения клиента. Как только вы вышли на такую точку, можно находить инвестора, заливать деньги в продвижение и резко повышать свою клиентскую базу и, соответственно, доходы. Бывает, выручка за несколько месяцев вырастает в сотни раз.

Венчурные инвесторы вкладывают деньги в десятки проектов, зная, что только один или два из них по-настоящему выстрелят. Но именно они окупят все затраты. Так что до конца технологического бума еще очень далеко. Возможно, теперь так будет всегда.

Золотой медалист из Ростова-на-Дону Николай Близнецов создал стартап, который за месяц может подготовить любого выпускника к сдаче ЕГЭ. Фото: Тагир Раджавов

- Многие мечтают о своем ИТ-бизнесе. Но можно ли создать стартап, если ты никогда в жизни ничего не программировал?

- Вы удивитесь, но подавляющее большинство стартапов в ИТ сейчас запускают не программисты, а люди с высокой квалификацией в своей узкой отрасли: врачи, учителя, продавцы, инженеры и так далее. То есть люди, которые увидели ту или иную проблему и придумали, как ее решить.

Главный секрет успеха - глубоко понимать проблемы вашего клиента, найти и решить его боль

Остальное - дело техники. Можно, например, нанять программистов, которые будут выполнять поставленную задачу, или предложить партнерство в обмен на долю в будущей компании. А вообще сейчас появилось столько сервисов по конструированию сайтов, проектированию мобильных приложений и других функций, что даже человек с улицы в одиночку может создавать проекты с нуля. По крайней мере, на первоначальном уровне обычно можно обойтись готовыми конструкторами. И уже потом, если реакция первых "пробных" клиентов подтвердит вашу гипотезу, можно привлекать средства или нанимать программистов для создания более сложного и красивого сервиса.

Это очень важно - не стараться сделать идеальный продукт, а запускать его как можно раньше, проверять свою идею на первых потенциальных клиентах. Это позволит подтвердить вашу гипотезу, понять, насколько идея будет востребована рынком. Почти всегда приходится много раз переделывать проект, добавлять или убирать те или иные услуги, функции, а иногда полностью менять всю концепцию. Очень важно быстро проверять гипотезы, чтобы понять, какой именно продукт нужен рынку.

- Онлайн-торговлей и доставкой уже занимаются большие корпорации, и победить их на этом поле практически невозможно. Тогда какие сферы остаются перспективными для открытия своего ИТ-проекта?

- Все меняется быстро. Например, три месяца назад никто и не слышал о приложении ClubHouse, сегодня им пользуются миллионы людей по всему миру. И пусть корпорации имеют огромные бюджеты, но они забюрократизированы, неповоротливы и медленно внедряют новое. И маленькие проекты могут их успешно обходить, находя узкие востребованные ниши или быстрее откликаясь на новые потребности рынка.

Самые перспективные отрасли сегодня - финансовые технологии, интернет-банкинг, защита данных, а также все, что связано с телемедициной и онлайн-образованием. Живой пример из нашего Южного IT-парка: студент Николай Близнецов, который в 11-м классе в обычной ростовской школе создал образовательную платформу подготовки к ЕГЭ. Он пришел к нам на обучение, целый год совершенствовал свой проект под руководством опытных экспертов. Недавно его стартап оценили в 60 миллионов рублей.

Но все-таки главный секрет успеха - глубоко понимать проблемы вашего клиента, как говорят специалисты, найти и решить его боль. Только тогда вы сможете создать успешный, востребованный продукт. Сейчас в России большое число институтов, акселераторов, где вашу идею могут оценить и помочь встать на ноги. Например, конкурсы "Умник" и "Старт", Фонд развития интернет-инициатив, различные региональные акселераторы (в том числе наш Южный IT-парк) и так далее.

Ликбез

Стартап - это коммерческий проект на начальных этапах своей деятельности, который призван решить ту или иную задачу при помощи цифровых технологий, сайтов, мобильных приложений, программ технологии виртуальной реальности и так далее. Эти компании обычно имеют ограниченный доход, поэтому ищут капитал из различных источников, включая семью и друзей, краудфандинг и венчурных капиталистов.