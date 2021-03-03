Одобрен закон о блокировке незаконной агитации в Сети

"Закон распространяет действующие нормы законодательства о выборах на агитацию в интернете", - пояснила первый зампред Комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова. "Мы впервые пытаемся это регулировать, - отметил глава комитета Андрей Клишас. - Если мы четко понимаем, как регулируются вопросы агитации в СМИ, то использование интернета для тех же целей пока урегулировано недостаточно".

Для решения этой проблемы в законы об основных гарантиях избирательных прав и о выборах депутатов Госдумы вносится норма о том, что ЦИК России и избиркомы в регионах могут обращаться в Роскомнадзор с представлением о блокировке незаконных агитационных материалов. Такой контент должен быть удален в течение суток с момента получения владельцем сайта требования регулятора. В противном случае оператор связи ограничит доступ к информационному ресурсу.

После вступления закона в силу ЦИК России заключит соглашение с Роскомнадзором, где пропишет порядок взаимодействия избиркомов с регулятором.

Ранее в Центризбиркоме пояснили, какая агитация в Сети будет считаться незаконной. "Речь идет о спланированных, финансируемых акциях агитационного характера, оплаченных не из избирательного фонда кандидата", - рассказала секретарь комиссии Майя Гришина. Под запрет попадут также материалы, изготовленные с участием несовершеннолетних или иностранцев.

При этом обычные россияне, обсуждающие кандидатов и партии в соцсетях, могут не опасаться блокировок. "Конституционный суд сказал, что граждане могут агитировать в безденежных формах", - уточнила Гришина.

Наказание за нарушение правил предвыборной агитации вырастет в разы

Этот документ одобрен в пакете с поправками в КоАП, согласно которым в пять-десять раз увеличиваются штрафы за агитацию вне установленного законом периода, в неположенных местах, а также с нарушением правил изготовления и распространения материалов.