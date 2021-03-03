Операторы по обращению с отходами смогут взять льготный кредит под 3%

Акционерные займы на срок до 10 лет под льготную ставку в 3% годовых можно будет получить на строительство и реконструкцию объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами. О такой мере поддержки отрасли "РГ" сообщили в ППК "Российский экологический оператор" (РЭО).

"В ближайшее время меры поддержки строительства или реконструкции объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами будут расширены, - сообщили в ППК РЭО. - Предлагается запустить следующие инструменты поддержки отрасли: акционерные займы на срок до 10 лет под льготную ставку 3% годовых, выкуп облигаций инвесторов, субсидирование процентных ставок по кредитам, возмещение стоимости оборудования, приобретаемого по лизингу и ряд других механизмов экономического стимулирования".

Ранее глава ППК РЭО Денис Буцаев заявил, что на поддержку инвестиционных проектов в отрасли по обращению с отходами в этом году будут направлены 8 млрд рублей. В компании надеются, что эти инструменты позволят сократить финансовую нагрузку на инвесторов и сохранить тарифы для населения.

"Все указанные формы поддержки проектов на сегодняшний день востребованы рынком", - заключили в ППК РЭО.

Задачами нацпроекта "Экология" предусмотрено, что к 2024 году на переработку будет попадать 36% образовавшегося в стране бытового мусора вместо 7%, которые были в 2019 году.