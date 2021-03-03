Папа римский предрек новый потоп

Если климатические изменения продолжатся, то человечество ждет новый Всемирный потоп. Об этом заявил папа римский Франциск в вышедшей книге "О пороках и добродетелях", написанной капелланом тюрьмы города Падуя доном Марко Поццой на основе бесед с понтификом.

"Крупный потоп, возможно, из-за повышения температуры и таяния ледников, произойдет сейчас, если мы продолжим идти по тому же пути", - цитирует Франциска РИА Новости. Как отметил понтифик, "по словам экспертов", Библия является мифической историей, но археологи нашли следы древнего потопа в ходе своих раскопок.

Помимо всего прочего, на страницах книги Франциск рассуждает о "гневе Божьем", который "направлен против справедливости, против Сатаны", но в то же время может нести и спасение. "Потоп стал результатом гнева Божьего, говорит Библия", - напомнил понтифик. По его словам, потоп как раз "несет правосудие и направлен на очищение".