Новости

Матвиенко поддержала введение отдельной статьи УК РФ за треш-стримы 11:40
Нурмагомедов станет секундантом Махачева на турнире UFC 11:30
В Эстонии введут масштабные ограничения из-за коронавируса 11:28
В Госдуме оценили украинскую угрозу о "захвате" Крыма 11:22
Путин поздравил Логинова с победой на чемпионате мира по сноуборду 11:18
Жителей Великобритании поразил замерзший поселок под Воркутой 11:12
Патриарх Кирилл наградил Мишустина орденом Даниила Московского 11:07
В Челябинске мужчина два года жил на пенсию умершей матери 11:00
В МВД не отвергли идею хранить отпечатки пальцев россиян до их столетия 10:47
Совфед отметил свое 500-е заседание выпуском памятных почтовых марок 10:42
Минсельхоз поддержит птицеводов для сдерживания цен на мясо и яйца 10:39
В Петербурге сиделку задержали за избиение 89-летней пенсионерки 10:38
Мурашко: Популяционный иммунитет к COVID-19 может сформироваться к июлю 10:34
Покупатели AliExpress смогут получать заказы на следующий день 10:30
Умер основатель группы The Wailers, соратник Боба Марли Банни Уэйлер 10:28
В центре "Моя карьера" стартует бесплатный курс "Акселератор самозанятости" 10:16
Стройкам Москвы требуется 20 тысяч отделочников, бетонщиков и других рабочих 10:15
МЧС РФ завершило разминирование в трех районах Нагорного Карабаха 10:10
Госиспытания новых снарядов для "Тосочки" начнутся в 2021 году 10:07
Симферопольца задержали за призывы к терроризму 10:03
Более ста человек умерли в Норвегии после прививки от коронавируса 09:56
Жительницу Челябинска осудили за легализацию трехсот мигрантов 09:51
В Тюмени впервые установили имплантат вращательной манжеты плеча 09:43
Парковка 8 марта в Москве будет бесплатной 09:31
АПЛ "Казань" передадут флоту до конца июня 09:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
03.03.2021 11:07
Рубрика: Власть

Патриарх Кирилл наградил Мишустина орденом Даниила Московского

Текст: Владимир Емельяненко

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл удостоил премьер-министра России Михаила Мишустина ордена святого благоверного князя Даниила Московского (I степени). Об этом сообщает официальный сайт Русской православной церкви.

Фото: РИА Новости
Мишустин проверил качество горячего питания в школах

"За годы трудов на различных должностях Вы явили добрый пример ответственного и самоотверженного служения Отечеству. Отрадно свидетельствовать, что накопленный опыт помогает Вам в решении непростых задач, стоящих ныне перед высшим исполнительным органом государственной власти", - говорится в послании патриарха Кирилла.

При этом подчеркивается, что предстоятель РПЦ отдельно оценил работу Михаила Мишустина по борьбе с коронавирусом, а также "принятые взвешенные и эффективные решения в этом направлении".

День рождения премьер-министр празднует 3 марта. Сегодня премьеру исполнилось 55 лет, в связи с чем патриарх Кирилл и удостоил политика ордена, приняв во внимание особый вклад главы правительства в развитие церковно-государственных отношений.

Власть Работа власти Госнаграды Общество Религия Правительство Председатель Правительства

Главное сегодня

Минсельхоз поддержит птицеводов для сдерживания цен на мясо и яйца
В Госдуме оценили украинскую угрозу о "захвате" Крыма
МИД РФ: Москва расценивает новые санкции США как враждебный выпад
В Италии обнаружен штамм коронавируса, не поддающийся вакцинам
В Вашингтоне усилили меры безопасности из-за возможных провокаций
Владимир Путин поручил защитить от провокаций выборы в Госдуму
Павел Крашенинников рассказал о новых деталях "Гаражной амнистии"