Патриарх Кирилл наградил Мишустина орденом Даниила Московского

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл удостоил премьер-министра России Михаила Мишустина ордена святого благоверного князя Даниила Московского (I степени). Об этом сообщает официальный сайт Русской православной церкви.

"За годы трудов на различных должностях Вы явили добрый пример ответственного и самоотверженного служения Отечеству. Отрадно свидетельствовать, что накопленный опыт помогает Вам в решении непростых задач, стоящих ныне перед высшим исполнительным органом государственной власти", - говорится в послании патриарха Кирилла.

При этом подчеркивается, что предстоятель РПЦ отдельно оценил работу Михаила Мишустина по борьбе с коронавирусом, а также "принятые взвешенные и эффективные решения в этом направлении".

День рождения премьер-министр празднует 3 марта. Сегодня премьеру исполнилось 55 лет, в связи с чем патриарх Кирилл и удостоил политика ордена, приняв во внимание особый вклад главы правительства в развитие церковно-государственных отношений.