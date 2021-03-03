Пентагон потратил миллионы на итальянские самолеты, проданные на металлолом

ВВС США потратили 549 миллионов долларов на неисправные грузовые самолеты итальянского производства для афганского правительства, при этом никто из официальных лиц и бизнесменов, причастных к сделке, не был привлечен к ответственности, говорится в докладе генерального инспектора министерства обороны США.

В данном отчете, оказавшемся в распоряжении NBC News, отмечается, что ни бывший генерал ВВС США, который активно участвовал в реализации проекта в качестве куратора сделки, ни компания, которая продала неисправные самолеты Пентагону, не столкнулись с судебным преследованием по факту поставок некачественной военной техники.

Министерство обороны США купило 20 грузовых самолетов G222 у компании Alenia North America в 2008 году, но самолеты оказались неисправными. Кроме того, заказчик столкнулся с длительными задержками с доставкой запасных частей, проблемами с техническим обслуживанием и многочисленными жалобами афганских пилотов на безопасность самолетов. Программа была приостановлена, и в 2014 году самолеты были уничтожены и превращены в металлолом за 40 257 долларов, говорится в отчете. "К сожалению, никто из участников программы не был привлечен к ответственности за провал программы G222", - отмечается в документе.

В отчете генерального инспектора также говорится, что у бывшего офицера ВВС "был налицо явный конфликт интересов, потому что он активно участвовал в программе G222, находясь на действительной воинской службе, а затем ушел в отставку и стал основным контактным лицом Alenia в рамках этой программы". Управление специальных расследований ВВС США вместе с представителями Службы уголовных расследований министерства обороны США и ФБР начало расследование обстоятельств заключения сделки. Согласно отчету генерального инспектора, федеральные власти намерены также возбудить дело против подрядчика, Alenia, за возможное мошенничество с контрактами и другие нарушения, а также привлечь к ответственности отставного офицера ВВС, участвовавшего в приобретении самолетов.