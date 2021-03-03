Первые лекарства фонда "Круг добра" поступят в регионы в апреле

Первые лекарства, закупленные на средства фонда "Круг добра", поступят в регионы в апреле. Это будут препараты для лечения детей с мышечной атрофией. Об этом журналистам рассказала руководитель Федерального центра лекобеспечения Елена Максимкина в среду, 3 марта.

Она пояснила, что центр по заказу фонда уже подготовил документы на проведение торгов по отбору поставщиков дорогостоящего "Нусинерсена". Каждая его ампула стоит миллионы рублей. При этом лекарство жизненно-необходимо пациентам со спинально-мышечной атрофией. Это заболевание, при котором постепенно утрачиваются моторные функции, ребенок может перестать двигаться и даже дышать.

"Ориентироваться регионам можно на сроки плановой поставки - начало апреля", - уточнила Максимкина.

Она также подчеркнула, что готовится документация на закупку лекарств для детей с болезнью Помпе. Эта нозология тоже включена в перечень, с которыми работает фонд "Круг добра".

Остальные заболевания пока находятся на рассмотрении Экспертного совета фонда, сообщил его руководитель Александр Ткаченко. Он напомнил, что Экспертный совет утверждает перечень заболеваний, а также лекарств, на которые будут выделятся средства. Также он рассматривает медицинские документы детей, которые в этих лекарствах нуждаются.

Ткаченко подчеркнул, что Фонд "Круг добра" создан по указу президента для оказания медицинской помощи детям, страдающим тяжелыми заболеваниями и приступил к работе 1 января 2021 года. Он должен обеспечить закупку дорогостоящих и незарегистрированных в стране лекарств, приобретение которых государственными учреждениями невозможно. При необходимости сможет оказать помощь в лечении тяжелобольных детей за границей.