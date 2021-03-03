Новости

Су-27 перехватил над Балтикой два американских стратегических бомбардировщика 20:51
В Твери спасли беременную с тотальным поражением легких на фоне COVID-19 20:40
Подмосковная прокуратура передала в суд дело строителей-мошенников 20:39
Олег Басилашвили получил орден "За заслуги перед Отечеством" II степени 20:20
Роспотребнадзор: "Нигерийский" вариант коронавируса в России не обнаружен 20:09
Путин отметил яркий талант победившей на ЧМ сноубордистки Надыршиной 20:02
Илья Азар арестован на 15 суток за повторное нарушение порядка проведения акции 19:41
Первые лекарства фонда "Круг добра" поступят в регионы в апреле 19:32
Надзор за СРО в области энергетического обследования передан Ростехнадзору 19:29
Косторная отреагировала на разговоры о возвращении к Тутберидзе 19:26
В Чехии миллиардер привился от коронавируса, выдав себя за медработника 19:22
В совет директоров "Роснефти" выдвинута бывшая глава МИД Австрии 19:01
Путин поручил подготовить поправки о порядке изменения ставок по кредитам 18:40
Нефтекомпания возместила в бюджет около 3 млн рублей налогов 18:38
Арест экс-губернатору Хабаровского края Фургалу продлен на три месяца 18:37
В Москве создан спецотряд для предотвращения пожаров в летний период 18:27
Годовщину освобождения Ржева впервые отметили у мемориала Советскому солдату 18:25
Коммунальные службы столицы подготовились к весеннему половодью 18:23
Регионы получат 1,6 млрд руб. от Фонда президентских грантов на поддержку НКО 18:21
Беларусь построит более 10 социальных объектов в России 18:14
Убийце настоятеля монастыря пересмотрели приговор 18:06
Данила Козловский и Валерий Гергиев стали гидами Евро-2020 17:40
Жириновский предложил ввести ответственность школьных поваров за качество еды 17:40
Большунов отказался общаться с журналистами после упущенной медали 17:38
В Москве водителей предупредили о смене погоды 17:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
03.03.2021 19:32
Рубрика: Общество

Первые лекарства фонда "Круг добра" поступят в регионы в апреле

Текст: Елена Манукиян

Первые лекарства, закупленные на средства фонда "Круг добра", поступят в регионы в апреле. Это будут препараты для лечения детей с мышечной атрофией. Об этом журналистам рассказала руководитель Федерального центра лекобеспечения Елена Максимкина в среду, 3 марта.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
Ранняя диагностика поможет сохранить жизнь сотням орфанных больных

Она пояснила, что центр по заказу фонда уже подготовил документы на проведение торгов по отбору поставщиков дорогостоящего "Нусинерсена". Каждая его ампула стоит миллионы рублей. При этом лекарство жизненно-необходимо пациентам со спинально-мышечной атрофией. Это заболевание, при котором постепенно утрачиваются моторные функции, ребенок может перестать двигаться и даже дышать.

"Ориентироваться регионам можно на сроки плановой поставки - начало апреля", - уточнила Максимкина.

Она также подчеркнула, что готовится документация на закупку лекарств для детей с болезнью Помпе. Эта нозология тоже включена в перечень, с которыми работает фонд "Круг добра".

Остальные заболевания пока находятся на рассмотрении Экспертного совета фонда, сообщил его руководитель Александр Ткаченко. Он напомнил, что Экспертный совет утверждает перечень заболеваний, а также лекарств, на которые будут выделятся средства. Также он рассматривает медицинские документы детей, которые в этих лекарствах нуждаются.

Фото: iStock
Глава НИФИ Владимир Назаров - о всеобщем праве на льготные лекарства

Ткаченко подчеркнул, что Фонд "Круг добра" создан по указу президента для оказания медицинской помощи детям, страдающим тяжелыми заболеваниями и приступил к работе 1 января 2021 года. Он должен обеспечить закупку дорогостоящих и незарегистрированных в стране лекарств, приобретение которых государственными учреждениями невозможно. При необходимости сможет оказать помощь в лечении тяжелобольных детей за границей.

Общество Здоровье

Главное сегодня

ОПЕК+ ожидает дефицита на рынке нефти в 2021 году
Путин поручил подготовить поправки о порядке изменения ставок по кредитам
Названа дата проведения Петербургского экономического форума
Роспотребнадзор: "Нигерийский" вариант коронавируса в России не обнаружен
Умер спортивный комментатор Юрий Розанов
Врач рассказала о правилах подготовки к вакцинации от COVID-19
Синоптики предсказали холодный март