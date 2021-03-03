Песков назвал новые санкции США и ЕС вмешательством в дела России

Рестрикции, которые вводят в отношении России США и Евросоюз - неприемлемы, это вмешательство в дела нашей страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов. Они абсурдны, не имеют ни эффекта, ни смысла, сказал он.

На вопрос о том, почему США и ЕС выбрали именно такие санкции, которые многие эксперты уже назвали символическими, Песков заметил, что если говорить о гражданах, в отношении которых были введены эти ограничения, то это фактически дублирование того, что установлено в их отношении российским законодательством. "И так эти люди не ездят за границу, не имеют право открывать счета в иностранных банках, иметь имущество за границей и так далее", - напомнил он.

Этого не скажешь в отношении организаций, которые фигурируют в новом санкционном списке. Но это неважно, ведь "любые подобные ограничения мы считаем абсолютно неприемлемыми", напомнил Песков. "Они существенно вредят и без того в плачевном состоянии находящимся отношениям с США и ЕС", - добавил он.

"Это ни что иное, как вмешательство во внутренние дела России", - продолжил пресс-секретарь президента.

Песков назвал возмутительным то, что в качестве повода этих рестрикций было названо "дело берлинского пациента". При этом американские коллеги с большой долей вероятности утверждают, что якобы имело место отравление и за ним стоит ФСБ, добавил он. Если у них есть конкретные доводы, то для раскрытия обстоятельств дела они должны поделиться ими с Москвой. А если они с коллегами из ЕС сознательно их укрывают, то значит, или намеренно скрывают истинную подоплеку истории, или специально чинят препятствия на пути восстановления истины, считает он. "И то, и другое неприемлемо", - подчеркнул Песков.

"Можно только выразить сожаление, что наши в данном случае оппоненты прибегают к таким методам, имеющим абсолютно деструктивное влияние на двусторонние отношения", - заявил пресс-секретарь президента.

На вопрос, почему на Западе выбрали такую стратегию - точечных дублирующих санкций, Песков заметил, что "это не наша забота объяснять мотивацию". "В целом точечные или неточечные подобные решения мы считаем абсурдными, не имеющими под собой никакого основания, ни эффекта, ни смысла", - напомнил он.