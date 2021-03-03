Песков раскритиковал японские СМИ с якобы новой стратегией по Курилам

Во всех странах, в том числе и Японии, много ультра-экстремистов, которые пытаются своими взглядами заменить конструктивный подход к межгосударственным отношениям. Москва дорожит связями с Токио и будет их развивать, решая сложные вопросы в диалоге. Об этом заявил журналистам, отвечая на вопросы, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Один из журналистов попросил прокомментировать прозвучавшую в ряде японских СМИ новую стратегию по Курильским островам - якобы нужно поддержать протесты в России, чтобы потом получить Курилы. "Не читайте эти СМИ", - дал совет Песков.

"Во всех странах, в том числе в Японии, очень много экстремистов, приверженцев таких ультра-взглядов. И очень много тех, кто пытается этими ультра-взглядами заменить конструктивный подход к перспективам развития двусторонних отношений", - заметил пресс-секретарь президента.

Россия дорожит отношениями с Японией, и Владимир Путин неоднократно об этом говорил, напомнил Песков. "Мы будем их развивать и все самые сложные вопросы двусторонних отношений будем решать в ходе диалога", - заверил он.

"Российско-японские контакты отличаются насыщенностью в плане и графика, и содержания, и мы надеемся, что эта динамика будет продолжена после того, как мы все в постковидный период вернемся к нормальной жизни", - заключил пресс-секретарь президента.