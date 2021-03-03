Песков рассказал про ответ на новые санкции Запада

Отказа от принципа взаимности при ответе на новые рестрикции США и ЕС не будет, ответ будет соответствовать российским интересам. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Разумеется, эти ограничения не останутся без ответа, это очевидно. И ответ будет таким, какой наилучшим образом будет соответствовать нашим собственным интересам", - подчеркнул Песков.

На вопрос о том, отвечают ли персональные санкции в отношении европейских и американских чиновников национальным интересам России, пресс-секретарь президента заметил: "Безусловно, здесь принцип взаимности. От него невозможно отказаться в межгосударственных отношениях".

"У нас будут согласованы санкции, будут представлены руководству предложения соответствующими ведомствами. Они будут утверждены, и затем озвучены и доведены до сведения наших оппонентов в этой истории", - заключил Песков.