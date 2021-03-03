Песков: РФ не планирует рвать связи с ЕС и США по линии силовых ведомств

Россия не собирается останавливать контакты с Евросоюзом и Соединенными Штатами по линии правоохранительных структур в связи с новыми санкциями Запада, заявил Дмитрий Песков. Так представитель Кремля ответил на вопрос, не поставят ли новые санкции под угрозу россиян и в целом международное сотрудничество в этой сфере.

"Здесь нужно давать юридическую оценку. Мы, конечно, не собираемся в данном случае прерывать какие-то контакты. Не сомневаюсь, что наши коллеги в ходе диалога выяснят, что имеется в виду", - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ заверил, что "в любом случае будет сделано все, чтобы интересы россиян никоим образом не пострадали".