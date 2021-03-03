Почему перед радостью Масленицы надо вспомнить усопших

В ближайшую субботу, воскресенье и понедельник Церковь отмечает сразу три события, которые расскажут нам о природе человека. 6 марта - Вселенская родительская суббота, 7 марта - день, посвященный Страшному суду, 8 марта - начало Масленицы. Логика последовательности прекрасна: очищая душу, мы движемся к радости и теплу любви. Давайте проследим, как.

6 марта, день, посвященный общецерковной молитве об усопших, называется вроде бы малопонятно - Вселенская родительская (мясопустная) суббота. Но прежде чем мы разберемся со сложным названием (на деле тут все просто!), ответим на главный вопрос: зачем молиться за тех, кто уже отошел в мир иной?

Бог не мертвых, Бог живых

"Отшедшие живы, поскольку у Бога все живы. И общение у нас с ними не пресекается, - читаем у святителя Феофана Затворника. - Как о живых молимся мы, не различая, идет ли кто путем праведным или другим, так молимся и об отшедших, не доискиваясь, причислены ли они к праведным или к грешным. Это долг любви братской. Пока последним судом не разделены верующие, все они, и живые, и умершие, единую Церковь составляют. И все мы друг к другу должны относиться, в духе любви, не разгораживаясь умиранием".

В Церкви усопших поминают каждую субботу - ведь впереди воскресенье, день, напоминающий нам о Воскресении Христа, о том, что отныне смерть побеждена (поэтому и употребляется слово "усопшие", а не "умершие"). Среди этих суббот есть такие, когда во время богослужения мы особенным образом молимся об усопших близких - это родительские субботы. Их шесть. Но сознавая важность наших молитв за тех, кто уже не может молиться сам, этими днями Церковь не ограничивается. О тех, кто уже по ту сторону дыханья, молятся и 9 мая, и на Радоницу (11 мая) - специальный день после праздника Пасхи.

И вот среди этих дней два раза в году во время богослужения поминают не только тех, память о ком еще жива в роде человеческом, но и всех "от века усопших православных христиан, как сподобившихся христианской кончины, так и тех, кто не был напутствован в загробную жизнь молитвами Церкви". Эти две родительские субботы называют "вселенскими".

Настоящую радость ты получаешь только отдавая

Теперь про слово "мясопустная" в названии субботы 6 марта 2021 года. Церковно-славянское слово "мясопуст" эквивалентно греческому глаголу, переводимому как "мясо оставляю", "мясо отпускаю", то есть ем его последний раз. И поскольку следующий воскресный день 7 марта - последний, когда верующие позволяют себе "вкушать мясо", день, когда мы "мясо оставляем", то есть "мясопустный", субботу накануне тоже называют "мясопустной" - чтобы отличить ее от второй вселенской родительской субботы, Троицкой. Так, уже само слово "мясопустная" в названии напоминает нам, что скоро начнется Великий пост (15 марта - 1 мая). И все-таки во Вселенскую родительскую субботу для верующих главное не предстоящие пищевые ограничения Великого поста, начинающегося через неделю после Масленицы (8 - 14 марта). Главное - наша молитва за "всех от Адама и до днесь усопших во благочестии и правой вере". И особо за тех, кто по каким-то причинам не получил церковного отпевания: "узаконенных псалмов и песнопений памяти не получиша". За тех, кто "был похищен внезапной смертью на чужбине, в море и непроходимых горах, в пропастях; погиб от мора и голода, на войне, в пожарах, от стужи, а также обо всех бедных и немощных".

От частного суда - к Страшному

Святитель Афанасий (Сахаров) так объяснял, зачем нужно молиться за людей, давно исчезнувших с лица земли: "Если бы все православные стали молиться исключительно о своих сродниках и друзьях, какая была бы им благодать?.. При таком порядке, когда каждый молился бы только о своих, молитва о любимых наших и о нас самих продолжилась бы лишь в течение нескольких лет или десятилетий после кончины, только до тех пор, пока живы и не позабыли еще усопших знавшие и любившие их, - а дальше некому уже было бы поминать их". Но Церковь выделяет особые дни, когда мы молимся обо всех. И в самом факте существования таких дней общецерковной молитвы есть удивительная надежда для всех нас. Память человеческая вещь ненадежная, а Церковь Христова стояла и стоять будет.

Тексты богослужения Вселенской мясопустной родительской субботы раскрывают "богословие смерти и воскресения". Во время молитв по усопшим, задолго до Пасхи, в храме звучит пасхальное восклицание: "Христос воскресе!", и дальше удивительное обращение ко всем усопшим, поразительный призыв к ним: "Христос воскресе!.. Дерзайте вси мертвии!"

Со следующим днем, посвященным Страшному суду, порой случаются комичные ситуации. Называется 7 марта пугающе - Неделя о Страшном суде, а потому в интернете можно увидеть и такие заголовки: "Завтра начнется неделя Страшного суда". Пугаться не стоит! Словом "неделя" наши предки называли воскресенье - день, когда ничего "не делают", посвящая его Богу. А вот семидневный цикл на церковнославянском именуется "седмицей". Значит, 7 марта - это воскресный день, когда во время богослужения в храмах вспоминают Страшный суд. Последовательность "в субботу молимся обо всех усопших, в воскресенье вспоминаем о Страшном суде" не случайна: душа каждого человека претерпевает как частный суд, ожидающий ее после смерти, так и общий Суд, называемый еще Страшным. По учению Церкви Страшный суд - это суд Иисуса Христа над всеми существовавшими на земле людьми, живыми и мертвыми, который состоится при Его Втором пришествии. И 7 марта в храмах во время литургии будут читать отрывок из Евангелия от Матфея, повествующий о грядущем Страшном суде.

Как попасть в Царствие Небесное

Вот как объясняет это евангельское чтение Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл: "Все мы совершаем греховные поступки - в мыслях, в делах. Чтение о Страшном суде помогает нам понять, что может нас спасти, чем можно искупить нашу вину. Накормил ли ты голодного? Принял ли странника? Одел ли нагого? Посетил ли больного?.. Казалось бы, Господь, Который принес в мир заповеди, должен был бы эти заповеди и вложить в уста Божественного Судии: "Исполнил ли ты заповедь, или другую, или третью?" Но Господь не говорит больше о заповедях - он говорит о конкретных делах. Понятно, что список можно продолжить, ведь речь идет не только о больных, голодных, жаждущих - речь о помощи другому. А почему эта помощь может искупить наши грехи? Потому что в способности творить добрые дела заключена главная заповедь и ценность. Человек без любви не может этого делать".

А теперь окинем взглядом красоту и глубину наших трех дней. В субботу, поминая всех "усопших во благочестии и правой вере" - от Адама до наших дней, и особенно скончавшихся внезапно, не получив церковного отпевания, мы включаемся в общую историю человечества, становимся сопричастными к миллионам тех, кто жил до нас. В воскресенье мы вспоминаем, что и мы смертны, и мы предстанем перед Судом Божьим. Церковь именно напоминает нам о грядущем Страшном суде, а не пугает им: говоря о "муках вечных", об "огне вечном", она одновременно дает четкий критерий того, как надо жить, чтобы унаследовать Царствие Божье. Ничего сверхъестественного - просто будь человеком: накорми голодного, напои жаждущего, приюти бездомного, протяни руку отверженному, облегчи участь больного, навести заключенного - будь милосердным!

И вот после воскресного призыва "Возлюби ближнего!" наступает неделя, когда нам дается такая возможность. Специальное время для того, чтобы мы могли проявить себя как "человеки" среди людей: кормили, поили, призывали под свой кров, сострадали, делились всем без сожаленья, сами благодарно разделяли чужое. Дело ведь не в том, что на Масленицу мы не едим мясо, зато едим блины, ходим по гостям и зовем на угощенье к себе. Дело в другом: Церковь тактично побуждает нас к любви и добросердечию, дает время на то, чтобы мы ощутили радость от своей щедрости, ликование от того, что любим! Так воспитывается человек. Так пестуется душа народа.