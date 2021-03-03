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03.03.2021 00:38
Рубрика: Общество

Шипка Олега Шестинского

История в письмах и стихах
Текст: Дмитрий Шеваров
Российская газета - Неделя № 45(8396)
Поэт Олег Шестинский родился в Баку в 1929 году. Отец - инженер, мать - врач. Воспитывался бабушкой.
В 1966 году поэт и филолог Олег Николаевич Шестинский помог спасти усыпальницу русских солдат в Храме Рождества Христова на Шипке. Фото: РИА Новости www.ria.ru В 1966 году поэт и филолог Олег Николаевич Шестинский помог спасти усыпальницу русских солдат в Храме Рождества Христова на Шипке. Фото: РИА Новости www.ria.ru
В 1966 году поэт и филолог Олег Николаевич Шестинский помог спасти усыпальницу русских солдат в Храме Рождества Христова на Шипке. Фото: РИА Новости www.ria.ru

Война и блокада застали семью в Ленинграде. Каждый вечер бабушка обходила квартиру с иконой Иверской Божией Матери.

Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
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Олег Николаевич говорил: "Все человеческие ценности я проверяю временем блокады..."

После войны Олег поступил в университет на славянское отделение филфака. Его профессией стала болгарская филология.

Первый раз поэт приехал в Болгарию еще студентом, в 1953 году. "Я поднялся на Шипку, моросил мелкий дождь, и сурово проступали сквозь клочковатый туман потемневшие влажные памятники, артиллерийские орудия, плиты над могилами воинов..."

Всю жизнь Олег Шестинский переводил болгарских поэтов, писал стихи о Болгарии. На болгарском у него вышло много книг поэзии и прозы. В последние годы жизни Олег Николаевич горько переживал ухудшение отношений между братскими странами, для него одинаково любимыми и родными. Поэт ушел в 2009 году.

Сегодня, в День освобождения Болгарии русскими воинами от османского ига, мой долг - вспомнить об Олеге Шестинском и рассказать историю, о которой я узнал от его жены Нины Николаевны Шестинской.

Вот строки из ее письма: "В 1966 году Олег Николаевич познакомился на Шипке с настоятелем храма-памятника Иосифом Гордеевым. Храм Рождества Христова был создан в 1902 году для молитвенного поминовения воинов-освободителей и настоятелями его были русские монахи.

Последним по преемственности и был отец Иосиф. Он доверился Олегу Николаевичу и отвел его в подвал, где останки русских солдат лежали вповалку в простых ящиках из досок. Настоятель хотел похоронить их по-христиански, но никак не мог получить разрешения от тогдашних властей. Олег Николаевич тут же обратился за помощью к своему другу министру культуры Болгарии Павлу Матеву. Рассказал ему эту историю, попросил содействия. Вернувшись домой в Ленинград, получил письмо от отца Иосифа..."

Вот это удивительное по своей старинной учтивости письмо, написанное в апреле 1967 года:

"Глубокоуважаемый Олег Николаевич!

Разрешите мне приветствовать Вас с преддверием праздников Русской Пасхи и Первого Мая и от всего чистого сердца пожелать Вам доброго здоровья, счастья, полной радости в проведении этих праздников, успехов в Ваших больших и сложных трудах и всего самого наилучшего!

Кроме того, благодарю Вас, что Вы сдержали свое слово в отношении некоторых неурядиц в Храме-Памятнике на Шипке и выразили свое авторитетное возмущение, и это оказало соответствующее влияние.

6 апреля 1967 года на Шипку приезжала комиссия. Был затронут вопрос и о костях героев воинов-освободителей, до сих пор лежащих в отдельных ящиках в пренебрежении. Тут комиссия заявила о Вашем авторитетном возмущении. Сразу же вопрос был разрешен в положительном смысле и было сказано, что в ближайшие дни будет дано распоряжение о поручении моему недостоинству исполнить погребение костей. Услышав Ваше имя, у меня от радости воспрянуло сердце.

Теперь я готовлюсь к этому большому делу. Буду размещать по гробикам эти ценные и милые останки наших дедов и прадедов, погребать и долго плакать об их тяжелой участи. Они пролили свою молодую и невинную кровь, перелив ее в утреннюю росу благоухающих цветов освобожденной Болгарии и прославили землю русскую.

На склоне моих лет для меня будет большим утешением служить то обстоятельство, что мне предоставлена счастливая возможность погребать эти праведные кости в юбилейный год 50-летия Октябрьской революции и 90-летия освобождения Болгарии. Да будет им Вечная Память!

Что же касается поведения экскурсоводок, которые глумились над памятью воинов на их костях в храме, то они устраивают шум своими беседами на средине храма; под полиелеем пишут квитанции и собирают с посетителей плату денег, то до сих пор они продолжают это делать и с еще большим остервенением.

Считаю, что храм построен для вечной памяти воинов, жизнь свою положивших за друзей своих, а не для сбора денег под видом проводимых бесед.

Внутри храма должна соблюдаться тишина и уважение к останкам освободителей. Беседы могут проводиться во дворе храма, как это, я видел, делается в московском Кремле.

Мои частые возражения при местных условиях не воспринимаются и даже больше того, этим наношу себе неприятности. Поэтому я прошу убедительно Вас оказать и в этом вопросе необходимое содействие.

В этом году в Болгарии предполагается быть туристов-иностранцев до 2 миллионов, из них большая часть будут посетителями Шипки.

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Силы мои слабеют, а труд увеличивается; не знаю, смогу ли выдержать.

Всегда желаю Вам и Вашему драгоценнейшему семейству всего самого наилучшего.

Ваш искренний доброжелатель о. Иосиф Гордеев".

Храм Рождества Христова на Шипке лишь в 2005 году был передан в лоно Болгарской Православной Церкви.

Будем надеяться, что сегодня на Шипке помянут и русского поэта, не жалевшего "живота своего за други своя".

Дата

3 марта - национальный праздник Болгарии, 143-я годовщина освобождения Болгарии от османского ига.

Строки памяти

Из болгарской тетради Олега Шестинского

Живу на Шипке,

С батюшкой дружу,

По вечерам домой к нему хожу.

Мне говорит с крылечка попадья:

- Мой муж придет немножко погодя,

У брянцев нынче праздник полковой -

Он поминает их об упокой...

Вот батюшка является, учтив,

Беседуем под сенью желтых слив...

А поутру тропа блестит росой,

Бреду под виноградною лозой

К отцу Иосифу пить чай,

читать стихи...

Он добрый, - он отпустит мне грехи.

1966

Пишите Дмитрию Шеварову: dmitri.shevarov@yandex.ru

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