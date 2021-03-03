Кирилл Коктыш - о будущем Союзного государства

Меньше месяца остается до знакового события в жизни Союзного государства - Дня единения. Традиционно он отмечается 2 апреля - в этот день в 1996 году был подписан договор о создании сообщества Беларуси и России. Четверть века назад! На каком этапе мы находимся сейчас, как повлияла пандемия на наши связи, что ждет Союз в ближайшем будущем? Это и многое другое мы обсудили с известным политологом доцентом МГИМО Кириллом Коктышем.

Кирилл Евгеньевич, недавно прошла встреча двух президентов. Это была первая очная встреча, "не через экран", первое рукопожатие за долгое время. Общались шесть часов, в неформальной обстановке. Даже на лыжах покатались. Как вы оцениваете эту встречу?

Кирилл Коктыш: Это как раз тот случай, когда невербальные сообщения были более важны, чем вербальные. Продемонстрирован высокий уровень взаимного доверия, взаимного понимания, общность стратегических целей.

"Невербальные сообщения" в дипломатии, что это такое?

Кирилл Коктыш: Как общались. Как говорили. То, что встретились без галстуков, в задушевной, теплой атмосфере. Дело в том, что в дипломатическом протоколе есть очень понятная система знаков. Например, если британская королева хочет закончить с кем-то разговор, она переложит сумочку из одной руки в другую. Существует целый свод таких сигналов, которые не секретны, ясны, их можно легко "расшифровывать" и считывать. Здесь был послан понятный сигнал, что речь идет о теплых, конструктивных, открытых отношениях.

Минувший ковидный год многое в жизни перевернул с ног на голову. Как пандемия сказалась на наших союзнических отношениях?

Кирилл Коктыш: Она нас сблизила. Друзья же всегда познаются в беде. Отношения только крепнут в ситуации, когда приходится совместно преодолевать общие проблемы. Производство российской вакцины в Беларуси, совместные меры по борьбе с пандемией, по преодолению ее последствий - это как раз демонстрация высокой степени интеграции, дружественности и общности стратегических форм. К катаклизмам никто никогда не бывает готов, но они случаются. И дальше либо существуют возможности их преодоления, в том числе совместными усилиями, либо нет. В белорусско-российском случае такая возможность была.

Но все же пандемия жизнь подпортила: на несколько месяцев прерывались полноценные транспортное, железнодорожное и авиасообщение. В поездах появился погранконтроль. Это временная мера, но ведь отсутствие границы между нами всегда считалось одним из главных завоеваний Союзного государства...

Кирилл Коктыш: Проверку документов сейчас не нужно воспринимать как нечто из ряда вон выходящее. Если вы говорите, что вы гражданин Беларуси или гражданин России, то пограничник же не может просто верить на слово? Если судить об эмоциональной стороне, я бы не сказал, что пандемия повлекла какой-то значимый разрыв связей между нами. Скорее дискомфорт. А ощущение близости народов возникает от степени взаимопонимания между их президентами. Если оно высокое, то есть наглядная демонстрация того, что все в порядке. Что касается экономических последствий прошедшего года - что ж, это ведь общемировая проблема. Можно говорить, что причина - пандемия, можно - что заговор цифровых компаний, которые пытаются максимизировать свое присутствие на рынке.

Одна из тем, которая вызывает чрезвычайно большой интерес людей и в Беларуси, и в России, - отмена роуминга. Окончательное решение проблемы все время откладывается. В чем тут сложность?

Кирилл Коктыш: Эгоистичные ведомственные интересы. Я не скажу, чья вина тут больше, белорусских операторов или российских. Но дело, как всегда, замыкается на очень традиционном вопросе: пока не раздастся начальственный рык, ничего двигаться не будет. А как только возникает твердое указание, тут же изыскиваются возможности. Помните, когда-то сотовая связь стоила 800 долларов в месяц и сотовые операторы говорили, что никогда в жизни это не будет стоить дешевле? Но времена прошли, и они смирились. Есть свои законы, свои жизненные циклы. Вопрос только в том, когда эгоистические интересы будут преодолены, потому что никаких других препятствий нет.

Ощущение близости народов возникает от степени взаимопонимания между их президентами

Зато в гуманитарной сфере произошел рывок: уже с этого года белорусские абитуриенты смогут поступать в российские вузы по результатам ЦТ. Насколько это значимо для интеграции?

Кирилл Коктыш: Это очень важный шаг. Его давно нужно было сделать. Ситуация, когда белорусскому аспиранту или студенту гораздо проще и дешевле получить образование в Польше, чем в России, - стратегически недопустимая. Поэтому то, что она стала преодолеваться, - слава богу, давно пора. Сегодня такое решение - залог долгосрочных взаимоотношений. Конечно, образование никогда не дает быстрых видимых результатов. Образование - это длительный цикл. Но с другой стороны, это и самый надежный результат.

В этом году в союзном календаре круглая дата - 2 апреля исполняется 25 лет подписания Договора о создании сообщества Беларуси и России. День единения наших народов. Не первый год говорят, что надо повышать узнаваемость этого праздника, особенно среди молодежи. Но как?

Кирилл Коктыш: Вопрос неоднозначный. С одной стороны, простым пиаром ничего не решить, нужно делать реальные вещи. С другой - в копилке белорусско-российского союза много достижений, но пиарятся они обычно слабо. Достижения эти могут относиться к сфере высокой науки, высокой интеграции, что в режиме повседневности большой части населения может быть не столь близко и интересно. Я думаю, что нужно, кроме прочего, выстраивать идеологию Союзного государства. Проблема же не только в том, как говорить и как транслировать, а и в том, что говорить. А эта проблема должна как-то решаться.