Понтифик предрек новый Всемирный потоп

Новости

Захарова прокомментировала заявление США об отказе силой насаждать демократию 22:07
Премьер Словакии раскритиковал выступивших против закупки "Спутника V" политиков 21:36
В ночь на среду в Москве ожидается небольшой снег 21:26
Жена Плющенко отреагировала на слухи о возвращении Косторной к Тутберидзе 21:21
В Швеции неизвестный ранил ножом восемь человек 21:18
Бизнес сможет использовать обезличенные персональные данные 21:12
В Греции зафиксирован резкий всплеск заболеваемости COVID-19 21:12
СМИ: Жену футболиста Мамаева госпитализировали после потери сознания 21:05
США пообещали больше не насаждать демократию в мире силой 20:57
Су-27 перехватил над Балтикой два американских стратегических бомбардировщика 20:51
В Твери спасли беременную с тотальным поражением легких на фоне COVID-19 20:40
Подмосковная прокуратура передала в суд дело строителей-мошенников 20:39
Олег Басилашвили получил орден "За заслуги перед Отечеством" II степени 20:20
Роспотребнадзор: "Нигерийский" вариант коронавируса в России не обнаружен 20:09
Путин отметил яркий талант победившей на ЧМ сноубордистки Надыршиной 20:02
Илья Азар арестован на 15 суток за повторное нарушение порядка проведения акции 19:41
Первые лекарства фонда "Круг добра" поступят в регионы в апреле 19:32
Надзор за СРО в области энергетического обследования передан Ростехнадзору 19:29
Косторная отреагировала на разговоры о возвращении к Тутберидзе 19:26
В Чехии миллиардер привился от коронавируса, выдав себя за медработника 19:22
В совет директоров "Роснефти" выдвинута бывшая глава МИД Австрии 19:01
Путин поручил подготовить поправки о порядке изменения ставок по кредитам 18:40
Нефтекомпания возместила в бюджет около 3 млн рублей налогов 18:38
Арест экс-губернатору Хабаровского края Фургалу продлен на три месяца 18:37
В Москве создан спецотряд для предотвращения пожаров в летний период 18:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
03.03.2021 21:40
Рубрика: Общество

Понтифик предрек новый Всемирный потоп

Текст: Нива Миракян (Рим)
Российская газета - Федеральный выпуск № 46(8397)
Глава Римско-католической церкви Франциск заявил, что широкомасштабное наводнение имеет все шансы повториться из-за глобального потепления, таяния ледников и безответственности политиков. Понтифик обратил внимание на эту проблему еще в 2015 году, представив свою вторую энциклику (папский документ-обращение, посвященный определенным вопросам) "Хвала тебе" (Laudato si,), в которой рассказал о проблемах экологии и защиты окружающей среды. В документе он назвал изменение климата "глобальной проблемой, чреватой серьезными последствиями", призвав человечество к ответственности за Землю.

Сегодня же, спустя шесть лет, на фоне неожиданно обмелевшей из-за отливов Венеции, предсказание Папы Франциска звучит практически как приговор. По его словам, если лидеры разных стран не отреагируют на происходящее, мир неминуемо ждет новая глобальная катастрофа. "Потоп, возможно, из-за повышения температуры и таяния ледников, произойдет сейчас, если мы продолжим идти по тому же пути", - заметил понтифик, чье высказывание приводится в книге "О пороках и добродетелях", написанной капелланом тюрьмы города Падуя доном Марко Поццой на основе бесед с Франциском. Выдержку из этого произведения, которое в ближайшие дни появится во всех книжных магазинах Италии, эксклюзивно опубликовала миланская Corriere della Sera.

Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
Православные и католики рассказали о жизни Церквей во время ковида

В ней, ссылаясь на Библию, Папа Римский подчеркнул, что сам по себе потоп, несмотря на археологические находки, многими воспринимается как исторический миф, однако при этом его стоит расценивать как "результат гнева Бога", решившего "стереть человечество" за недостойное поведение.

Франциск также не преминул напомнить, что Ной пережил потоп исключительно благодаря тому, что был добродетельным. В связи с этим понтифик предположил, что для борьбы с климатическими изменениями властям нужно в первую очередь сосредоточить свои усилия на борьбе с коррупцией и несправедливостью.

Общество Религия В мире Европа Италия

Главное сегодня

Путин поручил подготовить поправки о порядке изменения ставок по кредитам
Су-27 перехватил над Балтикой два американских стратегических бомбардировщика
В Швеции неизвестный ранил ножом восемь человек
Названа дата проведения Петербургского экономического форума
Роспотребнадзор: "Нигерийский" вариант коронавируса в России не обнаружен
Врач рассказала о правилах подготовки к вакцинации от COVID-19
Синоптики предсказали холодный март