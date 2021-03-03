Понтифик предрек новый Всемирный потоп

Глава Римско-католической церкви Франциск заявил, что широкомасштабное наводнение имеет все шансы повториться из-за глобального потепления, таяния ледников и безответственности политиков. Понтифик обратил внимание на эту проблему еще в 2015 году, представив свою вторую энциклику (папский документ-обращение, посвященный определенным вопросам) "Хвала тебе" (Laudato si,), в которой рассказал о проблемах экологии и защиты окружающей среды. В документе он назвал изменение климата "глобальной проблемой, чреватой серьезными последствиями", призвав человечество к ответственности за Землю.

Сегодня же, спустя шесть лет, на фоне неожиданно обмелевшей из-за отливов Венеции, предсказание Папы Франциска звучит практически как приговор. По его словам, если лидеры разных стран не отреагируют на происходящее, мир неминуемо ждет новая глобальная катастрофа. "Потоп, возможно, из-за повышения температуры и таяния ледников, произойдет сейчас, если мы продолжим идти по тому же пути", - заметил понтифик, чье высказывание приводится в книге "О пороках и добродетелях", написанной капелланом тюрьмы города Падуя доном Марко Поццой на основе бесед с Франциском. Выдержку из этого произведения, которое в ближайшие дни появится во всех книжных магазинах Италии, эксклюзивно опубликовала миланская Corriere della Sera.

В ней, ссылаясь на Библию, Папа Римский подчеркнул, что сам по себе потоп, несмотря на археологические находки, многими воспринимается как исторический миф, однако при этом его стоит расценивать как "результат гнева Бога", решившего "стереть человечество" за недостойное поведение.

Франциск также не преминул напомнить, что Ной пережил потоп исключительно благодаря тому, что был добродетельным. В связи с этим понтифик предположил, что для борьбы с климатическими изменениями властям нужно в первую очередь сосредоточить свои усилия на борьбе с коррупцией и несправедливостью.