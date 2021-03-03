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Про Астерикса и Обеликса снимут 3D-мультсериал на Netflix

Новости
    03.03.2021, 11:13
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Netflix, как в песне поется, продолжает продолжать: в 2023 году на платформе выйдет анимационный 3D-сериал, основанный на одном из самых известных и популярных в мире французских комиксов - на историях про галлов-сопротивленцев Астерикса и Обеликса.

Фото: kinopoisk.ru
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Напомним: ранее по комиксам выходили анимационные полнометражки - начиная с 1967-го, и игровые фильмы - с Депардье в роли Обеликса, но сериалов как таковых еще не случалось.

Режиссером шоу станет Ален Шаба, снявший по своему сценарию картину "Астерикс и Обеликс: Миссия "Клеопатра" 2002-го (и сыгравший там Юлия Цезаря). Он говорит, что всегда мечтал сделать по комиксам именно полноценный сериал.

В основу его сценария, передает CloneWeb, ляжет история "Астерикс и большая битва" (Le Combat Des Chefs, 1966), уже крайне вольно экранизированная, кстати, в 1989-м.

Первый выпуск графического романа вышел в 1959-м в журнале, и с тех пор всё это было переведено более чем на сто языков. Включая русский. Авторы - Рене Госинни и Альбер Удерзо (умер в прошлом году). Общие тиражи - космические.

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