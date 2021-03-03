Профессор рассказала о способах укрепления иммунитета весной

На фоне смены сезонов, чаще в конце зимы - начале весны, существует большая вероятность заболевания различными вирусными инфекциями. В этом случае кроме приема лекарств можно вспомнить про народные средства и укрепление иммунитета.

Как сообщила KP.RU профессор и доктор медицинских наук Наталья Распопина, самый лучший способ поднять иммунитет - это хорошее настроение, физическая активность и позитивный настрой.

Компенсировать недостаток витамина D, который во многом определяет наше настроение и ощущение усталости, можно как с помощью лекарственных форм, так и простыми прогулками на свежем воздухе в солнечные дни.

- Я бы хотела особо подчеркнуть: витамины - это вещества, которые необходимы нашему организму в микродозах. Их недостаток оказывает влияние на состояние организма и иммунитет, но это поправимо. А вот избыток витаминов, то есть гипервитаминоз, возникающий при бесконтрольном применении витаминных средств, может привести к серьезным и трудноизлечимым последствиям, - считает врач.